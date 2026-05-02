La ética que exige nuestro tiempo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos donde los debates públicos son cada vez más complejos, la ética no puede limitarse a buenos principios o diagnósticos abstractos. Debe ofrecer criterios de decisión, especialmente, cuando están en juego vidas, derechos, libertades, instituciones, políticas públicas o tecnologías que reconfiguran la convivencia social.

La ética y la bioética dejaron hace tiempo de ser asuntos confinados a seminarios especializados. Hoy atraviesan la medicina, la justicia, la educación, la tecnología, la religión, la administración pública, la seguridad, la diplomacia y la política. Allí donde una decisión compromete la vida, la dignidad, la libertad o la responsabilidad de las personas, no basta con saber qué puede hacerse técnicamente. También es necesario preguntar qué debe hacerse, quién puede decidir, en qué condiciones, bajo qué límites y en nombre de qué bienes humanos.

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Tradicionalmente, la ética fue percibida como un saber posterior a los hechos, destinado a evaluar o juzgar decisiones ya tomadas. Pero el presente exige que opere antes de la crisis y no después del daño. Su tarea no es embellecer decisiones adoptadas, sino establecer límites, responsabilidades y condiciones de legitimidad para que puedan ser tomadas con prudencia.

Ese es el valor de una ética capaz de unir rigor conceptual, tradición normativa y aplicación pública. No se trata sólo de pensar correctamente, sino de traducir ese pensamiento en criterios utilizables por quienes deben decidir. La academia, cuando permanece encerrada en sí misma, deviene irrelevante para la vida común. Y la política pública, cuando prescinde del espesor ético, deviene en mera administración de urgencias, intereses o procedimientos.

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Y aquí la bioética constituye un terreno ejemplar. Desde sus orígenes obligó a relacionar instrumentalmente medicina, derecho, filosofía moral, ciencia, religión, instituciones y responsabilidad pública. Pero esa matriz se ha expandido hacia otros campos. Los sistemas algorítmicos ya intervienen en salud, justicia, seguridad, administración pública y diseño de políticas. Sin embargo, el debate suele quedar limitado a transparencia, sesgos o eficiencia, cuando la pregunta decisiva es qué decisiones pueden ser asistidas por la tecnología y cuáles no deben ser delegadas.

Ello sucede porque se confunde automatizar con delegar. La optimización de procesos dentro de un marco humano no equivale a transferir responsabilidad a sistemas sin agencia moral. Una recomendación algorítmica puede ser útil, pero si sustituye la mediación crítica de quien debe decidir, la responsabilidad se diluye. Ninguna decisión que afecte vida, libertad, dignidad o derechos puede descansar sólo en una cadena de cálculo.

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Misma tensión aparece institucionalmente al confundir capacidad con legitimidad, poder con autorización moral, eficacia con justicia o procedimiento con responsabilidad. En medicina, cuando la técnica avanza más rápido que el consentimiento informado. En política, cuando la urgencia suspende controles y deliberación. En educación, cuando se adoptan modelos sin discusión antropológica. En administración pública, cuando la eficiencia se transforma en excusa para opacar responsabilidades.

La pregunta ética decisiva, entonces, no es sólo qué podemos hacer, sino qué no debemos hacer, aunque podamos. Esa diferencia marca el pasaje de una sociedad meramente eficaz a una sociedad responsable. El límite no es una interrupción del progreso, sino su condición de legitimidad. No paraliza la acción, la orienta. No niega la innovación, la inscribe dentro de un horizonte humano.

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Argentina necesita una ética pública capaz de reunir dimensiones que con frecuencia aparecen separadas. Investigación académica, experiencia institucional, interlocución internacional e incidencia concreta en decisiones públicas. Esa articulación no es un lujo curricular, sino una exigencia del tiempo. Sin fundamento, la ética se degrada en opinión; sin traducción institucional, en retórica; sin diálogo internacional, en mirada aldeana; sin incidencia concreta, en irrelevancia.

En mi propio recorrido he sostenido esa convergencia. Que la ética y la bioética no queden reducidas a la reflexión teórica, sino que ofrezcan criterios aplicables para orientar decisiones reales en instituciones, políticas públicas y espacios de deliberación nacional e internacional. Esa tarea exige investigar, desarrollar criterios y protocolos superadores, e intervenir allí donde las decisiones toman forma y las consecuencias afectan vidas concretas.

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Las grandes tradiciones normativas, entre ellas el judaísmo, recuerdan que la ética no es solamente especulación moral, sino también una forma de ordenar la vida mediante deberes, límites, responsabilidades y discernimientos prácticos. Su aporte al espacio público no consiste en trasladar dogmas religiosos a la deliberación democrática, sino en mostrar que existen matrices históricas de razonamiento moral capaces de enriquecer decisiones comunes cuando son traducidas con rigor conceptual, prudencia institucional y vocación universal.

También la dimensión internacional resulta decisiva. No por prestigio ornamental, sino porque los dilemas éticos contemporáneos ya no reconocen fronteras nacionales. Biotecnologías, inteligencia artificial, libertad religiosa, derechos humanos, políticas sanitarias, conflictos de conciencia, educación y modelos de gobernanza forman parte de debates donde se definen estándares globales. Por eso, la presencia argentina en ámbitos académicos y diplomáticos no debe entenderse como un dato meramente curricular, sino como la responsabilidad intelectual de llevar una voz situada y con densidad normativa propia a discusiones que afectan la vida concreta de nuestras sociedades.

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La autoridad ética no se construye sólo por acumulación bibliográfica ni por la pertenencia a espacios institucionales. Se reconoce, sobre todo, en la capacidad de articular fundamentos, traducirlos en criterios, formar juicio público y orientar decisiones allí donde la técnica, el poder o la urgencia pretenden decidir por sí solos. Universidades, hospitales, comités profesionales, tribunales, organismos públicos, espacios legislativos, instituciones religiosas, consejos de seguridad, ámbitos diplomáticos y programas de formación de liderazgo enfrentan decisiones que requieren algo más que competencia técnica.

El riesgo mayor de nuestra época no es la falta de información, sino la pérdida de juicio. Nunca hubo tantos datos disponibles, sistemas de análisis, métricas ni herramientas de gestión. Y, sin embargo, las sociedades siguen enfrentando enormes dificultades para decidir con prudencia. La acumulación de información no reemplaza la formación de criterio.

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La ética, en su sentido más exigente, es precisamente una formación de criterio. Enseña a distinguir lo posible de lo debido, lo urgente de lo importante, lo legal de lo legítimo, lo eficiente de lo justo, lo innovador de lo responsable. Sin esas distinciones, la vida pública queda expuesta a la peligrosa confusión de creer que todo avance técnico, toda mayoría circunstancial, toda decisión formalmente válida o toda innovación institucional es, por ese solo hecho, moralmente aceptable.

Por eso, agradecido, recibo el Premio Konex 2026, Diploma al Mérito en Ética y Bioética, como un honor personal y una profundización de la responsabilidad para seguir contribuyendo a que la ética sea, en la Argentina, una herramienta viva de discernimiento público, institucional y humano. En términos profesionales, continuar el trabajo sostenido en el desarrollo académico riguroso, la vocación de servicio público, el compromiso con las instituciones y la capacidad de traducir principios éticos en criterios aplicables a los problemas reales del presente.

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Si la ética quiere estar a la altura de este tiempo, debe recuperar su función más exigente. No sólo pensar bien, sino ayudar a decidir mejor. No sólo advertir riesgos, sino construir criterios. No sólo defender valores en abstracto, sino traducirlos en orientaciones públicas.

Porque cuando las decisiones afectan vidas, derechos, libertades o dignidad humana, la precisión técnica no basta. La legitimidad de una decisión depende también de la posibilidad de dar razones, asumir consecuencias y responder ante otros. Una sociedad no se mide sólo por lo que puede hacer, sino también por aquello que aprende a no hacer, aunque pueda.