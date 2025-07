Ventanas de oportunidad para el aprendizaje

Los primeros cinco años de vida concentran las principales ventanas de oportunidad para el desarrollo infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventanas de oportunidad refieren a períodos específicos en la crianza de un niño, a etapas sensibles donde se da mayor plasticidad cerebral y los más pequeños son más receptivos a ciertos tipos de estímulos y nuevos aprendizajes. Estas ventanas hacen que sea más fácil para el niño desarrollar ciertas funciones cognitivas, lo que facilita la mejora de habilidades específicas. Aprovechar estos períodos permite que el niño aprenda ciertas destrezas con mayor facilidad y de manera más duradera con un buen impacto en lo cognitivo, emocional y social a largo plazo.

En este sentido, los primeros años de vida son cruciales para el aprendizaje y, si en estos períodos sensibles los niños reciben la intervención y el apoyo adecuado, con ambientes estimulantes mediante, pueden lograr un buen desarrollo motriz y cognitivo. Para ello se necesita que los adultos que tienen niños a cargo apoyen, creen e incentiven espacios que fomenten la curiosidad y la creatividad. Para eso, es necesario brindar un ambiente afectivo y seguro, donde los niños se sientan queridos y protegidos para explorar y aprender con confianza, ya que un entorno emocional positivo fortalece su autoestima y capacidad de seguir aprendiendo. También es importante promover actividades que despierten su interés como la lectura, las manualidades y el juego. En definitiva, permitirles explorar y ser curiosos.

¿Cuándo se dan esas ventanas de oportunidad? Podemos decir que se dan entre el nacimiento y los 5 años. Las primeras grandes ventanas son aprender a gatear y luego a caminar, aprender a hablar y a controlar las emociones. Para lograrlo, necesita de un adulto que le vaya otorgando libertad para sus movimientos, que le hable, que lo escuche y le responda sus preguntas y que lo ayude a reconocer y comprender sus emociones.

Para aprovechar al máximo la ventana de oportunidad para el desarrollo motriz, desde los primeros meses dejar al bebé en una frazada o colchoneta para que pueda rolar, arrastrarse, gatear y luego pueda sentarse solo y aprender a caminar. Y, sin ninguna duda, evitar el “andador” ya que no le permite moverse con libertad ni reconocer el espacio que lo rodea.

Otra ventana interesante es la de la sensibilidad. El niño investiga todo lo que le rodea a través de los sentidos: chupa, huele, toca, mira con detenimiento. Es importante dejarlo explorar todo a su alrededor.

La función primordial del adulto es jugar con ellos, reconocer y celebrar sus logros, ser un ejemplo positivo, tener una comunicación afectiva y una escucha activa, esto les permitirá expresar sus sentimientos y pensamientos.

Pero en estos periodos sensibles, es necesario mostrarnos como ejemplo. Si los adultos demostramos conductas respetuosas y tolerantes, seguramente los pequeños nos imitarán ya que aprenden observando.

En definitiva, es necesario fomentar su autonomía para que poco a poco, pueda expresar sus ideas, tomar decisiones y sentir que lo que haga o diga es respetado, fortaleciendo la confianza en sí mismo.

No obstante, en muchas ocasiones, los padres o cuidadores no están al tanto de las potencialidades de los niños o de las ventanas de oportunidad. Por lo tanto, es fundamental que haya políticas públicas que aborden estos temas. Invertir en programas de acompañamiento temprano, de educación y salud para estimular estos períodos no solo beneficia a los niños, sino que también es una estrategia inteligente para el desarrollo comunitario. Porque como dice aquel proverbio africano “el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para sentir su calor”

Es por eso que la crianza de un niño no es un tema individual, sino colectivo. Cuidar las infancias, ayudarlas a crecer sanas es consecuencia de una sociedad que aprendió a convivir.