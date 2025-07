Los impuestos anti-producción de Pullaro

“No vinimos a financiar la especulación. Vinimos a defender la producción y el trabajo en Santa Fe”. El primer error es que la especulación no es algo malo. Todas las personas especulan todo el tiempo. El mismo gobernador, seguramente, estaba especulando en conseguir más votos con esta declaración. O cualquiera especula en llevar el paraguas o no llevarlo si tiene dudas sobre si va a llover. Independientemente de esta confusión semántica, la segunda parte de la declaración no tiene nada que criticar, salvo que erra en las herramientas para lograrlo. Veamos como siguió.