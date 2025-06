La IA ya está acá

Los desafíos concretos que enfrentan hoy las empresas argentinas (imagen ilustrativa Infobae)

Argentina tiene por delante una decisión urgente: participar activamente de la nueva economía que impone la inteligencia artificial o resignarse a mirar desde afuera cómo otros países lideran el desarrollo tecnológico. Con esa tensión de fondo, convocamos desde la Universidad de Palermo a los principales referentes del ecosistema digital para debatir el rumbo que debería tomar el país en esta nueva etapa.

“¿IA, amenaza u oportunidad?” Con la pregunta como punto de partida, la Universidad de Palermo fue sede del primer Congreso AI Innovation Summit, un encuentro que reunió a líderes tecnológicos de empresas como Google, Globant, IBM y Microsoft, junto a emprendedores, académicos, estudiantes y representantes del sector público y privado. Organizado por la Facultad de Ingeniería de la UP junto con la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Voolkia y Snoop Consulting —y con el apoyo de CACE y Polo IT—, el congreso representó un espacio clave para analizar los avances en IA y los desafíos concretos que enfrentan hoy las empresas argentinas.

El congreso dejó como resultado un documento elaborado en conjunto. Se trata de ocho puntos de consenso que reflejan las urgencias y oportunidades que la inteligencia artificial plantea para el país ya no con una mirada futurista, sino como una guía inmediata para la acción.

1. La inteligencia artificial ya no es una promesa: es una realidad transformadora La IA ya impacta todos los sectores, desde los negocios y la educación hasta la investigación y el desarrollo de productos, industrias tanto tecnológicas como tradicionales. El congreso dejó en claro que la inteligencia artificial no es un fenómeno del futuro: forma parte del presente argentino y regional. Las empresas, universidades y gobiernos deben asumir ese protagonismo y generar políticas concretas para su adopción efectiva y responsable.

2. Formación urgente de talento con pensamiento crítico y una combinación de habilidades tecnológicas y humanas Más allá de lo técnico, las voces más relevantes del sector coincidieron: el talento del futuro no solo debe dominar los aspectos tecnológicos de la IA, sino que necesita capacidad de aprendizaje constante, pensamiento científico, capacidad de innovación, combinadas con ética y habilidades blandas para liderar equipos diversos y enfrentar dilemas complejos.

3. La IA no reemplaza al humano: lo potencia La narrativa que opone “IA vs humanos” quedó obsoleta. Las implementaciones más exitosas surgen cuando la tecnología es vista como una aliada que amplifica capacidades, no que las reemplaza. Pasamos de asistentes a agentes de IA, pero siempre necesitaremos un componente humano que supervise, contextualice y dé sentido a las decisiones automatizadas.

4. La brecha entre las políticas públicas y los ciclos tecnológicos no logrará cerrarse Uno de los mayores desafíos actuales es la velocidad vertiginosa con la que avanza la tecnología frente a los tiempos de decisión institucional y gubernamental. La aceptación de esta brecha, acentuada por la IA, requiere pensar las políticas públicas, los presupuestos educativos y las estrategias organizacionales en ciclos cortos y con visión estructural.

5. La colaboración entre academia e industria es clave para innovar Los casos más relevantes de implementación de IA mostraron un patrón común: alianzas entre universidades, empresas y emprendedores. La Universidad de Palermo, junto a empresas como Google, Microsoft e IBM, coincidieron que el puente entre teoría y práctica es esencial para generar innovación local con impacto global.

6. La ética y la seguridad ya no son opcionales El crecimiento de la IA trae consigo desafíos sensibles en términos de privacidad, uso malicioso de datos y sesgos en los modelos. Las grandes compañías tecnológicas están trabajando en forma activa en frameworks éticos, entornos seguros y definiciones de estándares. Argentina debe incorporar desde el inicio estos marcos para no depender exclusivamente de soluciones externas.

7. La IA como motor de productividad para las industrias locales Desde recursos humanos hasta atención al cliente, pasando por diseño de productos y análisis de datos, imágenes y video, la IA acorta el time-to-market y aumenta la eficiencia y productividad en empresas de todos los tamaños. Pero para eso es necesario construir capacidades internas, apostar por tecnología y capacitar al capital humano. No se trata de importar soluciones, sino de desarrollar inteligencia artificial con identidad local.

8. Sin ingenieros en IA, no hay liderazgo posible El desarrollo de la inteligencia artificial no depende solo de usuarios capacitados, sino de una comunidad sólida de especialistas encargados de crearla y desarrollarla. Hoy existe una marcada escasez de ingenieros en IA en Argentina y en el mundo, un factor clave para determinar el lugar que un país ocupa en el mapa global de innovación. Profesionales de todos los rubros deben incorporar herramientas de IA, pero si no hay quienes protagonicen el desarrollo de esta tecnología, los modelos y la innovación seguirán viniendo de afuera. La formación de nuestros estudiantes y el desarrollo continuo de nuestros Ingenieros en Inteligencia Artificial es hoy un elemento principal en la misión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo.