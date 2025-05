Los legados de Bergoglio

Leon XIV llevó una rosa (Santa Teresita) blanca a la tumba de Francisco en Santa Maria la Maggiore

“Dos amores fundaron dos ciudades, a saber: a la terrena, el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios; a la celestial, el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo” (cap. XXVIII del L.XIV de La ciudad de Dios de San Agustín 354-430, Hipona).

“Gracias Francisco!.......A todos ustedes, hermanos y hermanas de Roma, de Italia y de todo el mundo, queremos ser una Iglesia sinodal, una Iglesia que camina, una Iglesia que busca siempre la paz, que busca siempre la caridad, que busca siempre estar cerca especialmente de aquellos que sufren.” (Papa León XIV, de sus primeras palabras, 8/05/25)

“Obras, no palabras”, repetía Jorge Mario Bergoglio S.J., papa Francisco

Los cardenales Bergoglio y Provest celebrando en el 2006 en la parroquia de San Agustín

Los obispos del Papa Francisco no se olvidan de los pobres y continúan con su Obra

Eduardo H. García y Jorge Carbonell son los discípulos que el Papa Francisco dejó a cargo de uno de los distritos más castigados del conurbano infinito. Como en tantos otros rincones de las periferias de este mundo terrenal, las familias de los pobres, desocupados e inmigrantes en buena medida son olvidados. “No se olviden de los pobres” fue su legado y ellos siguen este legado. Y también quieren que se cumpla con la aspiración de las comunidades recuperadas del olvido que hoy desde sus barrios desean unirse en una ciudad que lleve su nombre.

Los obispos Garcia y Torres Carbonell junto a un afiche de la Ciudad Papa Francisco

El Papa Francisco antes de su viaje a las Alturas dejó tareas para hacer. Surgen de su don, su amor y su palabra. Y asimismo con la asistencia del Espíritu Santo sus cardenales nos han dejado un sucesor de Pedro a cargo de su legado en Roma: Su Santidad León XIV, Papa Robert Provost.

El Santo Padre Papa Francisco nunca dejó de mirar al Sur y a su tierra y en ese marco una de sus constantes preocupaciones eran los barrios pobres del Gran Buenos Aires algunos de los cuales en su camino por salir de la indigencia venimos prestándole especial atención desde esta columna. Hablamos de los barrios existentes en el triángulo donde se encuentran Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, la villa 22 de enero, parte de San Alberto, la ex villa Palito y parte de los Monoblocks de Crovara y Camino de Cintura. Hace más de una década conocimos allí a un pionero, el padre Gordo Bachi Basílico quien sabía del compromiso del entonces cardenal Bergoglio por los más necesitados. Después llegaron por decisión del mismo Bergoglio, siendo ya Papa, el obispo Eduardo García y con este el padre Tano Angellotti y hace unos cinco años monseñor Torres Carbonell y una lista interminable de curas y laicos fieles que se sumaron a la obra de la Iglesia en una zona periférica y postergada. En ese triángulo que albergaba a una de las mayores poblaciones marginales, donde no había servicios, en pocos años se produjo el milagro. Hubo capillas, cuarenta y cinco Hogares de Cristo, la Casa Social con las delegaciones estatales y servicios de la Obra, la conclusión de la parroquia San José en el 17 de Marzo, los santuarios Caacupé y San Cayetano, tres escuelas primarias, tres escuelas secundarias; Escuela San José, Escuela papa Francisco y una secundaria con educación especial para niños diferentes. Salas de primeros auxilios, un gran club, un natatorio cubierto, canchas de fútbol. Se aceleraron los trámites para la entrega de los cientos de títulos de propiedad, se promovieron planes de construcción de nuevas viviendas que fueron entregadas o están en ejecución. Se produjo una revolución cultural en las familias vecinas, fieles y no fieles quienes hoy quieren que sus barrios se unan y conservando cada uno su identidad formen parte de una ciudad que lleve el nombre del Papa Francisco. Pastores con olor a oveja.

En este camino marcado por un clero nuevo, renovado, diferente, hoy le damos la palabra a un destacado número de laicos. Mujeres representativas de la comunidad y que participan activamente en la Iglesia. Les pedimos su testimonio. Unas son Catequistas, otras simplemente fieles o no, “Madres del paco”, luchadoras que atienden la Obra, los comedores, los Hogares. Y son de los distintos barrios comprometidos con el proyecto de “Ciudad Papa Francisco”.

(estos testimonios fueron recibidos un día antes de la elección del nuevo papa León XIV, la redacción)

“En estos años nos enseñaron a abrazar la vida como viene!”

Nidia, de 17 de Marzo, conoció al papa Francisco cuando era cardenal de Buenos Aires a través del padre Bachi de villa Palito; y a través del padre Tano Angellotti supo que la imagen de San José para la parroquia del mismo nombre de 17 de Marzo la había enviado el papa Francisco; era un regalo de él; ahora los barrios nos sentimos solos aunque él nos acompaña espiritualmente; nos enseñaron que “la vida debemos abrazarla como viene”; debemos recibir a “todos, todos, todos”; tenemos “una iglesia abierta”, lloramos por la muerte de Francisco, pero sentimos que nuestra acción recién comienza…, cuando Bergoglio llegó a papa en todos los barrios populares, renació la esperanza y la acción de los católicos que pedimos a Dios que siga, los vecinos…no podemos parar de trabajar con el legado él que nos dejó…”

“El papa Francisco nos mandaba videos y nosotros le mandábamos fotos”

Escuela Papa Francisco- Puerta de Hierro

Alicia de Puerta de Hierro cuenta que el Papa les enviaba videos y ellos le mandaban las fotos de sus construcciones. “El Papa nos acompañó todo el tiempo por las nuevas viviendas en la comunidad San José y él nos sigue acompañando…Francisco nos mandó decir que le recemos a San José“, dijo. Y agregó: ”¡Yo siempre le pedí y nunca me falló!”

“Estar bajo la protección del papa Francisco sería topísimo!”

Bety de San Alberto, barrio pobre vecino a estos barrios muchos de cuyos vecinos se quieren sumar al proyecto de que la región sea declarada “ciudad papa Francisco”: “Al ver como estaban avanzando en estos barrios nos dijimos muchas veces ‘¡ché loco! ¡Como están avanzando y construyendo los vecinos y nosotros nada! Queremos ser igual a ellos…vamos!’“.

“Estar bajo la protección del papa Francisco sería “topísimo!” -dice Bety-…yo soy catequista, nos hicimos amigas con las catequistas de estos barrios y nos incluyeron y no vamos a parar…”

Como dijo el Papa en Río “¡hagan lío!” pero un lío “organizado”

Adriana del 22 de Enero cuenta que ella comenzó trabajando con el padre Daniel y es la directora de la escuela primaria papa Francisco. “El mensaje que yo repetí en la escuela fue un “hagan lío, un lío organizado” y así avanzamos y tenemos de guías a estos curas parecidos al Papa, aquí en nuestras comunidades de la iglesia reina el amor, todos nos queremos, trabajamos, nos ayudamos y llevamos con orgullo nuestros guardapolvos que tienen, además de la insignia de la escuela, la firma del Papa Francisco; es una escuela donde vienen todos chicos del 22 de Enero; antes no había escuela en el barrio, en las escuelas primarias de afuera los chicos y chicas eran discriminados, los rechazaban, a veces porque les faltaba documento nacional de identidad, a veces porque vivían en un barrio que había sido una toma, otras veces simplemente les decían que no había más lugar después de hacer largas esperas; nosotros no sólo admitimos a los de nuestro barrio, si viene alguno de otro barrio vecino también lo abrazamos y adentro! El papa Francisco y el padre Tano nos hablaron tanto de la inclusión ¿cómo vamos a rechazarlos? Y no nos quedamos encerradas en la escuela porque así como hay una iglesia “en salida” nosotros concebimos una escuela en salida, vamos a las casas de los padres, de los vecinos y vemos cuáles son sus necesidades…por todo eso queremos que todos los barrios de la zona seamos una ciudad que lleve bien alto su nombre".

El autor con algunas de las vecinas entrevistadas de los barrios de la “ciudad Papa Francisco”

Uno de los mayores problemas que tenemos es la droga

Lucrecia es de Villegas y trabaja en el jardín de San Petersburgo, Virgen peregrina, lo fundó el padre Tano en el 2018.

“Queremos que se cree la ciudad papa Francisco, el está vivo en nuestro barrio, por eso queremos ser ciudadanas de su ciudad…y comparto -dice Lucrecia -todas las cosas que se dijeron en esta reunión… es cierto que uno de los mayores problemas que tenemos es la droga y gracias a los Hogares de Cristo que se ocupan de muchas otras necesidades pero en especial de los chicos que caen en la adicción y vemos cómo ahí los ayudan a salir y a recuperarse y a hacer servicio y cuanto más servicio prestan más se recuperan…hoy uno va por Avda. Crovara y encuentra grupitos donde hay niños de 8 o 9 años tomando “paco”, es algo criminal y lo peor del caso es que si el paco llega a nuestros barrios y a las manos de los niños y niñas es porque el Estado no hace nada para que eso no suceda…ya sabemos las complicidades que hay… las Madres y nuestros curas son verdaderos héroes que luchan contra la droga y llegará el día que eso se terminará“.

En la ciudad Papa Francisco, en nuestros barrios, unidos podremos articular medidas no solo para elevar la educación, la prevención de la salud, la prevención en materia de adicciones sino también podremos extender los beneficios en materia del deporte que es una opción fundamental para el niño construyendo más canchas de futbol y más natatorios para “todos, todos, todos…”.

El milagro de la Iglesia y la buena política: la entrega de títulos y la construcción de nuevas viviendas

Mayra de San Petersburgo nos cuenta que ella acompañaba al padre Bachi…con quien se comenzó la reorganización de villa Palito…vive en el barrio San Pete que, explica, está formado por “tiras” de 33 grupos de casitas, con estructuras semiesféricas construidas con bloques, espalda con espalda, tipo iglú, entrada en forma de túnel, casas precarias y provisorias… La provisoriedad lleva 60 años. Hay quienes nacieron y fallecieron en la tercera edad esperando... Nuestros abuelos expulsados de Buenos Aires esperaban que se construirían las casas dignas prometidas y nunca se construyeron… fueron dadas por el Ministro Manrique, radical del gobierno de Onganía a las familias desalojadas de las villas de la capital como Las latas, Ciudad oculta, Cildañez, Zabaleta, Rodrigo Bueno y otras.

Con las gestiones que hizo la iglesia se consiguió que se celebrara un convenio entre la Capital, la Municipalidad de La Matanza y la Provincia. Desatado el nudo de la postergación la provincia comenzó con la entrega de los títulos y la construcción de viviendas, muchas de esas tiras de viviendas se tiraron abajo y esos terrenos de transformaron en parques mientras se van entregando las nuevas casas…Esto también fue un milagro. Gobiernos de distintos partidos y la iglesia y el propio papa Francisco hizo llegar su inquietud para que salieran adelante esas decisiones de la “buena política”.

“La capilla para hablar con Dios y los servicios públicos para servir a la comunidad”

Marlis barrio 17 de Marzo, nacida en Villarrica, Paraguay hace 66. años habita en ese barrio desde que ella tenía 11 meses de vida y nos dice que agradece al padre Tano y al obispado de San Justo por todo lo que hicieron, lo primero fue el mejoramiento de la parroquia San José en el barrio 17 de marzo en la calle Colonia a cuatro cuadras de Avda Crovara…donde podemos ir a hablar con Dios y atrás estaba la atención de los servicios, PAMI, ARBA y otras oficinas que después se trasladaron a la Casa social; después de la llegada del padre Tano se inició la construcción de los colegios y bueno todo lo demás que se realizó que es muchísimo en tan pocos años; además no nos podemos olvidar que el padre con un grupo de fieles fueron al Paraguay para traer la imagen de Nuestra Madre la Virgen de los Milagros de Caacupé ya contando con nuestra propia iglesia de Caacupé en la Avda Crovara adonde vienen a peregrinar muchos de nuestros connacionales.

Dejar la espera que nunca llega y recuperar la esperanza

Florencia de los monoblocks de La Tablada, ciudad Evita; Francisco marcó un cambio de paradigma -dijo Florencia -y es lo que queremos para nuestros barrios -no desesperanza -por eso queremos la ciudad “papa Francisco”. El Nombre de la ciudad papa Francisco responde a nuestra fe, a nuestra creencia en el Nombre y en la Palabra donde nos habíamos olvidado de Jesús y hoy está muy presente.

Por eso queremos que siga la vigencia de las tres “T” como dice el papa Francisco Tierra, Techo y Trabajo y de las tres “C” como dice el obispo Garcá, Capilla, Colegio y Club y todo lo demás, queremos seguir con el legado de Francisco; soy directora del Jardín Carlos Mugica en Puerta de Hierro (creado en el 2018 por el padre Tano).

Ramona de los monoblock de La Tablada cuenta que en los monoblock hay 2 capillas, para cuya construcción recibimos una gran ayuda del papa Francisco a lo que

Adhiere Ana de los monoblock 4-5 y 6 del mismo barrio. Y ellas que estuvieron muy atentas a lo largo de esta reunión de representantes del pueblo de Dios y de sus vecinos y vecinas, nos recuerdan que no nos olvidemos de decir dos palabras a lo menos por la gran tarea que todos los días llevan adelante los 45 Hogares de Cristo, existentes en el distrito de La Matanza creados por el padre Tano.

Ramona agrega que los Hogares de Cristo que fundó y en todo el país dirige el padre Pepe Di Paola son fundamentales en nuestro trabajo… cada uno lleva un nombre como Mamá Antula en Villa Palito…en 17 de marzo está Guadalupe, Madre Teresa, Medio camino, Mailin y Don Bosco y así… Además hay dos para mujeres y otros para niños y para abuelos.

La Iglesia y la Universidad de La Matanza

El padre Tano Angellotti, el obispo E. García y el rector de la UNLAM Daniel E. Martínez visitando el natatorio de la Obra

Al cierre de esta nota nos informan que el obispo García recibió al rector de la UNLAM. Recorrieron la Obra y la Ciudad Papa Francisco, compartieron varias horas y se comprometieron a que la Iglesia y la Universidad transiten un camino de unidad y puedan concretar algunas oportunidades educativas para los barrios más pobres (del comunicado del Rector Dr. Daniel E. Martínez adhiriendo al proyecto de “Ciudad Papa Francisco”).