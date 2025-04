Lo que la escuela secundaria puede

Promover la creatividad, el pensamiento divergente, es decir la mirada desde múltiples perspectivas, desarticulando modelos rígidos, a fin de buscar más de una respuesta y a ensayar o establecer nuevas asociaciones; no como una habilidad específica, sino como la síntesis de múltiples operaciones, resultante de saber observar, analizar, sintetizar, formular y verificar hipótesis, interrogar e imaginar. A decir de Mael: “desarrollar la creatividad es enseñar el uso inteligente de la propia imaginación”. Entonces, no se trata de transmitir conocimientos acabados, sino de permitir que el mismo estudiante indague por donde llegar a determinados saberes por diferentes caminos no esperados quizás por el docente.