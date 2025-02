La pérdida definitiva de la inocencia

Javier Milei y el fin de la inocencia EFE/ Octavio Guzmán

Seguramente algunos lectores ya están familiarizados con los hechos que conmueven en estas horas al país. Pero esta nota sería inentendible si no arrancara por ahí. El viernes por la tarde, una empresa desconocida lanzó al mercado un producto financiero llamado $LIBRA para que invirtiera en éste quien quisiera hacerlo. Unos minutos después, el presidente Javier Milei recomendó en que invirtieran en $LIBRA. En solo media hora, el valor de Libra pasó de cero a 4.000 millones de dólares, según algunos analistas relevantes del mercado. O sea, muchas personas entendieron que el valor de $LIBRA crecería mucho gracias a la recomendación presidencial. Y así ocurrió al principio. Pero cuando el valor de $LIBRA estaba en su pico, súbitamente se derrumbó. Los pequeños inversores que siguieron el momento de euforia disparado por el Presidente perdieron gran parte de su dinero.

Como todo esto se puede revisar de manera transparente, en pocas horas se supo lo que pasó. Los creadores de $LIBRA eran dueños de aproximadamente el 80 por ciento de ese activo: solo uno de ellos, de la mitad. Cuando vieron multiplicarse su valor, vendieron. Se llevaron, en pocas horas, una cifra que oscila entre 70 y 100 millones de dólares, según distintos analistas del mercado. Sin la participación presidencial, esa maniobra no hubiera ocurrido porque nadie conocía ni a la empresa, ni a $LIBRA. Para tener alguna dimensión del problema, basta una comparación sencilla: los famosos bolsos de José López contenían 9 millones de dólares, la décima parte del dinero que se hicieron los creadores de $LIBRA en una tarde.

La participación pública del Presidente se limitó a tres intervenciones por X, su red social favorita. En la primera, promocionaba a $LIBRA con argumentos muy fuertes y entusiastas. “La Argentina Liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la argentina. Vivalalibertadproject.com . $Libra. Viva la libertad Carajo!!!”. Ese texto fue reproducido con algarabía por los habituales fans del Presidente en las redes, incluso por los más agresivos, relevantes y famosos. Algunos de ellos reproducían el asiento contable que demostraba que habían puesto en $LIBRA parte de sus ahorros.

Unas horas después se produjo la segunda intervención presidencial. Cuando la perplejidad –incluso la de muchos incondicionales—se expandía a través de la red social de su amigo Elon Musk, Milei borró su tweet. Seguido a eso, cuando el valor de $LIBRA ya se había derrumbado, el Presidente escribió: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!”.

Tras la caída en el valor de Libra, Milei eliminó su publicación y aclaró que no tenía ninguna relación con el proyecto ni conocimiento previo de sus detalles - crédito Javier Milei/X

Es muy interesante analizar la literalidad de los mensajes del Presidente. En el primero parece saber muy bien de lo que está hablando. “Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, escribió, antes de facilitar la inversión al colocar el link necesario para hacerla y el contrato previo a la inversión. En el segundo, el Presidente había cambiado su punto de vista. Se trataba de “…un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto…”. En el medio, se había desatado el escándalo.

Naturalmente, la conducta presidencial provocó un debate enardecido en las redes donde, por una vez, el mundillo libertario quedó a la defensiva. Muchos de sus gladiadores elegían la palabra “error” para caracterizar la actitud presidencial. Eso, en sí mismo, es un montón, para quienes han sido pródigos en elogios superlativos, y en un ambiente donde criticar al Presidente, aun por un error, suele recibir un castigo ejemplar.

Otras personas pensaban distinto. Por caso, el ex jefe de asesores económicos de campaña de Milei, Carlos Rodríguez, escribió en la parte más elegante de su texto: “Va a ser dificil buscar un perejil para culpar por este robo. Milei es Licenciado en Economía de la UB, Master en Economía de la UTDT, Doctor Honoris Causa del ESEADE, autoproclamado futuro Premio Nobel y Presidente de la Argentina. Está claramente calificado en el tema económico y financiero y por ende es responsable de su acto. Claro que uno podría preguntarse qué rol jugaron en esta estafa los miembros del Consejo de Asesores”. Era una referencia casi explícita a Demián Reidel, el hombre destinado por Milei para el mundo virtual y otro de los tantos especialistas en finanzas que nutren los cuadros más importantes del oficialismo.

En una democracia ideal existen métodos muy específicos para saldar estos debates: el Parlamento conforma una comisión investigadora independiente o la Justicia investiga de manera seria, rápida y creíble. La democracia argentina habitualmente carece de estos mecanismos. Pero la dinámica, esta vez, puede ser difícil de controlar. Por ejemplo, ¿qué harán los republicanos y republicanas del Pro ante semejante problema? ¿Están dispuestos a incinerarse para trabar la conformación de una comisión investigadora en la misma semana de los indignados discursos con que fundamentaron la ley de Ficha Limpia? Si lo hacen, quedarán marcados una vez más. Si no lo hacen, el problema será para el Gobierno. A algún juez le tocará la causa. Esta vez será muy monitoreado. ¿Elegirá cajonearla y quedará en medio de un debate muy intenso sobre su propia persona? ¿O avanzará y el problema será para el Gobierno?

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei, el "triángulo de hierro"

Varios miembros de los bloques opositores, por su parte, ya anunciaron que pedirán el juicio político al Presidente, una idea que, en principio, parece carecer de fuerza en el Parlamento. Pero, otra vez, eso dejará expuesto a quienes traben una investigación. Por ejemplo, cuando se debata el proyecto de Ficha Limpia en el Senado, los líderes de la oposición se explayarán sobre el tema. Se viene otra escena memorable en la que los distintos participes de la vida política argentina discutirán quién es el más ladrón de ellos. Todos tendrán, como se ve, sus argumentos.

Hay varias preguntas sin respuesta, como suele suceder en los momentos posteriores al estallido de un episodio de estas características. En principio: ¿cambiará esto el respaldo social al Presidente? Si las experiencias del pasado, o de otros países, sirven para responder esa duda, la respuesta es que probablemente no, al menos en el corto plazo. Donald Trump fue reelecto pese a que había sido condenado en causas gravísimas y los medios estaban repletos de serias denuncias que incluían conductas sexuales delictivas, delitos económicos e incluso un intento de golpe de estado. Carlos Menem y Cristina Kirchner fueron reelectos en medio de un sinfín de denuncias de altísimo componente emocional.

El costo será de otra magnitud. Si hasta aquí a Milei le costaba cada vez más diferenciarse de la “las ratas inmundas de la clase política”, como él mismo las define, ahora aparece un argumento sólido para incluirlo en ese conjunto, en un rol muy destacado además. Si él mismo ha dado por probado que Lali Espósito o María Becerra son ladronas apenas por cobrar por su trabajo, ¿qué no se va a decir de él después de esto? Es previsible que el Presidente reaccione como tantas otras veces, multiplicando su agresividad contra otras personas que no tienen nada que ver con el tema, para desviar el asunto. Tal vez en este caso no sea la mejor de las estrategias.

Además aparece una inquietud obvia sobre la personalidad del Presidente. ¿Que le pasó? ¿Fue engañado? ¿Puede ser que un hombre que demostró ser tan inteligente sea engañado de esta manera tan sencilla? Algunos de sus defensores sostienen que se dejó llevar por la fiebre que produjo en los Estados Unidos un activo financiero asociado a la imagen de Donald Trump en los días previos a su asunción. Pero los que conocen del tema explican las múltiples diferencias entre un caso y el otro: los mecanismos de control, el hecho de que Trump no había asumido, la participación directa y abierta de sus hijos, entre otros detalles.

Javier Milei y Demián Reidel

Pero sucede algo peor: que no haya sido engañado. Para despejar esa duda hay varios detalles que el Gobierno debería aclarar. El tweet que recomendaba la inversión permaneció fijado –era el más destacado de la cuenta presidencial— durante cinco horas, cuando ya decenas de cuentas oficialistas habían pasado horas reclamando una explicación. No era una mera recomendación, sino algo que el Presidente quería que se leyera y promoviera. El tweet se publicó apenas unos minutos después del lanzamiento de $LIBRA: ¿una mera casualidad o una coordinación evidente? Además, todo el operativo –el lanzamiento de $LIBRA, el tweet presidencial que la promocionó y recomendó— ocurrió con un timing muy oportuno: justo cuando habían cerrado los mercados un viernes, cuando había tiempo para disipar el shock antes de la apertura siguiente. Además, el propio presidente participó de actos públicos con algunos de los creadores de $LIBRA que denotan un vínculo previo.

Si esos detalles sugieren que hubo complicidad, por supuesto que se abren preguntas muy delicadas acerca de la moral presidencial. Pero, además, ¿cómo no se dio cuenta que la maniobra quedaría en evidencia y él expuesto muy rápidamente? Muchas veces es difícil explicar racionalmente la conducta de los seres humanos, y dentro de ella, la de los presidentes.

Cualquiera de las dos hipótesis –haya sido el engañado o el engañador—son problemáticas. Entre otras razones, porque Javier Milei es nada menos que el hombre en cuyas manos está el destino de muchos millones de personas.