El amor según San Valentín

Según Vatican news, en el Martirologio Romano, el 14 de febrero encontramos no a uno, sino a dos Valentines. Del primero se dice: “14 de febrero, en Roma, en la Via Flaminia, día de San Valentín, sacerdote y mártir, que después de haber realizado varias curaciones significativas, fue asesinado y degollado bajo la orden del emperador Claudio César”.

Del segundo se dice: “14 de febrero, en Terni, festividad de San Valentín, obispo que después de haber sido golpeado durante un largo período fue encarcelado y, al no poder vencer su resistencia, fue arrastrado secretamente a medianoche y degollado por el prefecto de Roma, llamado Plácido”.

Demasiadas similitudes, en especial el lugar de la tortura y el entierro, unen la historia del Valentín romano con la del Valentín terniano, como para no sospechar que en realidad se trata de un solo mártir: en ambos casos se cuenta un valiente testimonio de fe, una curación milagrosa que causa conversiones, y un martirio por decapitación en la vía Flaminia.

Sin duda alguna, es gracias a los monjes benedictinos, que en la Edad Media custodiaban la basílica de Terni, que se produjo la difusión del culto de San Valentín en sus monasterios en Francia e Inglaterra, donde se originó su patronato sobre los novios, basado en un antiguo escrito del inglés Geoffrey Chaucer, el famoso poeta medieval inglés, es conocido por haber escrito sobre el Día de San Valentín en su obra “Parliament of Fowls” (El Parlamento de las Aves), escrita alrededor de 1382.

En “Parliament of Fowls”, el poema describe una escena en la que varias aves se reúnen para elegir a su pareja, y es en este contexto donde Chaucer introduce la idea de que el 14 de febrero es el día en que los amantes deben elegir a su pareja, a través de la referencia a “se’st the day on which it is said that birds choose their mates”. Este poema, aunque no menciona a San Valentín específicamente como el santo, asocia esta fecha con el amor y el cortejo, lo que probablemente contribuyó a la creación de la tradición de celebrar el amor en ese día.

Es de todos modos una linda tradición celebrar el amor humano, podrías preguntarnos hoy si sigue existiendo este proceso como lo hemos conocido. Pareciera que mayoritariamente no. Todo es más rápido y poco comprometido en tiempos de amores fugaces y poco románticos.

La modernidad líquida –como categoría sociológica– es una figura del cambio y de la transitoriedad, de la desregulación y liberalización de los mercados. La metáfora de la liquidez –propuesta por Bauman– intenta también dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones.

El amor se hace flotante, sin responsabilidad hacia el otro, se reduce al vínculo sin alma que ofrecen las redes y las aplicaciones. Beboteos sin romanticismo ni proyectos. Surfeamos en las olas de una sociedad líquida siempre cambiante –incierta– y cada vez más imprevisible, es la decadencia del proyecto del amor concretado en una familia.

La modernidad líquida es un tiempo sin certezas, donde los hombres y mujeres, que lucharon durante la Ilustración por poder obtener libertades civiles y deshacerse de la tradición, se encuentran ahora con la obligación de ser libres asumiendo los miedos y angustias existenciales que la libertad trae.

Cómo crear una visión para su familia

Quizás nunca haz mirado a una familia como un proyecto de vida, pero, en cierta manera lo es. Es más: probablemente sea el proyecto más importante que puedas concretar, ya que es el único de todos nuestros proyectos terrenales que va a dejar fruto para las generaciones futuras. A pesar de eso, muy pocas personas tienen una visión clara para su familia más allá de una idea general de vivir felices para siempre. En la familia se aprende a vivir en comunidad, a ser generoso, es un proyecto raro para personas que ven en las relaciones estables una trampa y un aburrimiento. Ante tanto gurú de dietas, vida fitnes y entrenamiento en el gimnasio, se aprende poco sobre como generar una familia y cómo establecer un rumbo definido en el cual se apoyarán mutuamente en los intereses individuales de cada integrante. Le pido a San Valentín para que el que se enamore pueda transitar al desafío de vivir en el amor de una familia, con sus virtudes y defectos son los que te van a bancar siempre.