Derribando mitos: el nuevo paradigma de la sustentabilidad en los negocios

“La sostenibilidad achica los márgenes de ganancia”. Algo fácilmente rebatible. Quien no produzca bajo los nuevos estándares, perderá clientes, por ende tendrá menos ganancias. La sostenibilidad se sostiene en tres dimensiones. La más importante, aunque algunos no lo sepan, es la económica: una empresa no rentable, no es sostenible. En paralelo está la ambiental (cómo se gestionan los recursos y qué huella dejan en el medio ambiente). Y también la social: cuál es el impacto en las personas con las que se relaciona.