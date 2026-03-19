Opinión

El moméntum cubano

Una nueva dinámica geopolítica se instala en la región ante el declive del régimen cubano, tras la reconfiguración energética y el aislamiento diplomático que afecta a la isla y a sus aliados tradicionales

Guardar
Presidente de Estados Unidos, Donald
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Casa Blanca/vía REUTERS

Venezuela, Irán y Cuba, el triángulo que marca la geometría política de la Situation Room americana y pone los cimientos de un nuevo paradigma mundial. Más allá de las filias y fobias que genera el Presidente Trump, es indiscutible que ha entrado en la Casa Blanca para dejar huella, es decir, para entrar en la historia en mayúsculas.

Resolver en un solo mandato los conflictos de Oriente Medio y los del hemisferio occidental, y hacer caer tres dictaduras de largo y oscuro recorrido, supera las más altas ambiciones. Por supuesto, aún son muchas las incertidumbres para considerar que las metas serán alcanzadas, pero los caminos están trazados: en Venezuela, con trazo firme, en una mutación económica y política que llevará ineludiblemente, a un proceso democrático. En Irán, todas las hipótesis abiertas, aunque, sea cual sea el desenlace de la guerra, nada será igual en la región, ni mucho menos en el régimen, cuyo final está escrito. Y en Cuba empieza el moméntum histórico que cambiará para siempre el destino de la isla. En un solo mandato, pues, es probable que Trump consiga acabar con el chavismo, los ayatolas y el castrismo, tres regímenes que llevaban décadas de represión y corrupción, desestabilizando sus entornos y alimentando la criminalidad, y que parecían destinados a sobrevivir eternamente. Y, por el camino, habrá movido los equilibrios de la geopolítica internacional.

Pero de las tres dictaduras, la caída del castrismo es la más simbólica para Estados Unidos, no en vano Cuba ha sido, desde 1959, el hueso imposible de roer, el bastión inexpugnable, la humillación permanente que ha sobrevivido a todas las presidencias. Al mismo tiempo, también ha sido la joya de la corona de la izquierda mundial, su referente ideológico más longevo y sólido, capaz de sobrevivir a la caída de la Unión Soviética. En cierto sentido, con el final del régimen castrista, caerá el último engranaje del viejo comunismo.

Y precisamente porque se trata de un hecho de enormes proporciones históricas (y simbólicas), es por lo que la administración americana ha optado por la estrategia del colapso, tanto por la vía del ahogo económico y energético, como por el aislamiento político. “Los dados quedaron marcados para Cuba a partir de la captura de Maduro y la desaparición de Venezuela como sostén energético”. No solo porque Cuba dejó de recibir el petróleo y las divisas venezolanas, sino porque todo el mapa de la región cambió drásticamente. De golpe, países que habían ayudado históricamente a Cuba, hacían un mutis significativo, especialmente los tres más grandes de la región, Brasil, México y Colombia, que bruscamente dejaron de suministrar petróleo a la isla. Ello es especialmente sensible tratándose de países con líderes de izquierdas que siempre se habían posicionado a favor de la supervivencia del régimen. Los casos de Lula y de Sheinbaum son especialmente notorios, dada la retórica “antiimperialista” -es decir, antiamericana- que acostumbran a verbalizar. Pero, si algo parece claro en todo este proceso es que ninguno de ellos quiere estar fuera de la órbita de Trump, como bien demostró un Petro que viajó raudo a la Casa Blanca. Y por si había dudas, Trump dejó muy claro que castigaría severamente a quienes ayudaran al régimen. Ninguno se ha movido desde entonces.

El presidente Donald Trump, el
El presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el equipo de seguridad nacional se reúnen en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 21 de junio de 2025. La Casa Blanca/Daniel Torok/vía REUTERS

Con Venezuela fuera de plano, los países amigos desaparecidos, Rusia y China a sus cosas, y el colapso económico en fase aguda, nadie puede parar el efecto de la gravedad: el castrismo cae del árbol. En este punto, y ya confirmadas las conversaciones entre ambas administraciones, la cuestión se reduce al cómo y al cuándo, y la respuesta a esos adverbios también parece previsible.

¿Cuándo?, pronto, porque la situación es insostenible y no se puede alargar en el tiempo. Y también el cómo parece estar escrito: a lo Delcy, con las diferencias pertinentes. “Si algo ha quedado claro en la época Trump es que Estados Unidos no quiere repetir el error que perpetraron en Iraq y, tal como han hecho en Venezuela, no desmontarán las estructuras del régimen, sino que encontrarán la vía de controlarlas manteniendo los actores básicos”. Un desmontaje suave en lo político, y una aceleración de los cambios económicos, con Marco Rubio como ejecutor, y con Díaz-Canel inevitablemente fuera de la partida. A estas alturas no caben posiciones numantinas por parte del castrismo, cuyo agotamiento es absoluto, pero tampoco caerá de golpe, sino en caída sostenida. Una transición en fases pensada para garantizar la solidez de los cambios económicos, y desde ahí validar los cambios políticos. Es el principio del fin de 66 años de una dictadura asentada en la represión criminal. En realidad, la desaparición del castrismo es la última piedra del Muro de Berlín.

X: @RaholaOficial

Web: https://pilarrahola.com

Instagram: pilar_rahola/

Temas Relacionados

CastrismoEstados UnidosTransición PolíticaGeopolítica Internacional

Últimas Noticias

Un giro capitalista en Cuba no traerá democracia

El régimen parece estar respondiendo de forma más proactiva que Venezuela e Irán en sus conversaciones con los Estados Unidos

Un giro capitalista en Cuba

Cuba, al fin un rayo de luz

América Latina, sin las dictaduras cubana y venezolana, y ojalá también la nicaragüense, es una región que va a prosperar y, sobretodo, que va a profundizar su vocación democrática

Cuba, al fin un rayo

El fanatismo, el antisemitismo y el antitrumpismo de una guerra

El fanatismo es un instrumento del fundamentalismo, ya sea político o religioso

El fanatismo, el antisemitismo y

El cronograma venezolano está que arde

El 3 de enero fue histórico, pero el hambre en Venezuela no se detiene y ese no es un asunto baladí

El cronograma venezolano está que

El regreso estratégico de Estados Unidos al hemisferio

Por años, América Latina y el Caribe han ocupado un lugar secundario en la agenda geopolítica estadounidense. Ese ciclo ha terminado

El regreso estratégico de Estados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fiscalía confirma que mamá de

Fiscalía confirma que mamá de una de las niñas también fue envenenada con talio en caso Zulma Guzmán

Esta es la legumbre que aporta más calcio al cuerpo que la leche

La Justicia considera improcedente el despido de un bombero forestal tras adjudicarse su plaza a otro funcionario a través de un proceso público

Alberto Ramírez, psicólogo: “Si tu autoestima depende de que te amen, siempre amarás desde el miedo”

Pepe Aguilar prepara álbum tributo a Antonio Aguilar con Ángela Aguilar, Christian Nodal y más artistas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un estudio revela que consumir más alimentos ultraprocesados está relacionado con una peor salud ósea

Rusia reconoce que Ucrania cuadruplicó sus ataques contra la infraestructura energética

Estados Unidos e Indonesia firmaron un acuerdo para fortalecer su cooperación comercial en combustibles fósiles y minerales críticos

El Ejército ucraniano destruyó una fábrica de aviones militares y una planta de reparación de Rusia

La primera ministra de Japón se reúne con Trump en Washington tras rechazar su pedido de colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Jason Momoa reaparece

¿Por qué Jason Momoa reaparece en ‘Dune: Parte Tres’ si su personaje murió en la primera entrega? La historia de Duncan Idaho en la saga original

Las Spice Girls no logran ponerse de acuerdo: se cancela la celebración de su 30° aniversario

El día en que Jane Seymour se casó con Freddie Mercury ante miles de personas

Miley Cyrus considera regresar a la actuación: “Quiero un personaje que se sienta como una extensión de mí”

La propuesta inédita que John F. Kennedy Jr. le hizo a Madonna