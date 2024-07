Cinco claves para promover un uso responsable de los celulares en el aula

Establecer reglas claras y compartidas: los límites son un aspecto fundamental para el crecimiento, y la tecnología no está exenta. Establecer un criterio para que los chicos tengan sus propios dispositivos, hasta cuáles son los tiempos, espacios y tipos de uso, son aspectos que fortalecen la reflexión y establecen acuerdos tanto para los adultos como para los niños y adolescentes. No me refiero solamente al control parental, sino también a darles herramientas concretas a los chicos y establecer un ambiente de confianza para que cualquier cosa que les pase sepan que pueden recurrir a algún adulto y no tener vergüenza por ello (mamá, papá, docente, tío o abuela).