Opinión

Volver a casa después de una internación: el desafío emocional de la rehabilitación

La familia y la red de apoyo también cumplen un rol fundamental en la recuperación de los pacientes

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La rehabilitación cumple un rol
La rehabilitación cumple un rol central para recuperar funciones y mejorar la calidad de vida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada 23 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Rehabilitación, una fecha que invita a reflexionar sobre un aspecto muchas veces poco visible del proceso de salud: qué sucede con las personas después de atravesar una enfermedad grave o una internación prolongada.

Los avances de la medicina han permitido salvar cada vez más vidas. Patologías que décadas atrás eran mortales hoy pueden tratarse con éxito gracias a nuevas tecnologías, medicamentos y mejores sistemas de atención. Sin embargo, este progreso también trae un desafío creciente: muchas personas sobreviven, pero lo hacen con secuelas físicas, neurológicas o cognitivas que requieren procesos de rehabilitación.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 15 % de la población mundial —alrededor de 1.000 millones de personas— vive con algún tipo de discapacidad. Además, se estima que para 2050 unas 3.500 millones de personas necesitarán productos de asistencia, como sillas de ruedas, audífonos u otras tecnologías de apoyo, principalmente debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas.

En este contexto, la rehabilitación cumple un rol central para recuperar funciones y mejorar la calidad de vida. Pero no se trata únicamente de un proceso físico: también implica atravesar un complejo proceso emocional.

Después de una internación en un hospital de agudos, muchas personas atraviesan un momento de gran expectativa. Haber superado una situación crítica suele vivirse con alivio y esperanza. Pacientes que, por ejemplo, han sufrido un accidente cerebrovascular pueden haber salvado su vida, pero enfrentar dificultades para caminar, hablar o alimentarse. En ese momento aparece la ilusión de la recuperación.

Sin embargo, junto con esa esperanza también pueden surgir otras emociones. Cuando la persona toma conciencia de las limitaciones que dejó la enfermedad, es frecuente que aparezcan ansiedad, angustia o incertidumbre sobre el futuro.

Durante el proceso de rehabilitación conviven múltiples emociones. Cada avance —poder dar algunos pasos, recuperar parte del habla o volver a realizar actividades cotidianas— suele vivirse con alegría y entusiasmo. Pero también pueden aparecer momentos de frustración cuando se empieza a comprender que algunas funciones quizás no podrán recuperarse por completo.

En estos casos, la rehabilitación no solo trabaja sobre el cuerpo, sino también sobre el proceso emocional que implica aceptar una nueva realidad. Muchas personas atraviesan lo que los especialistas llaman un duelo por la funcionalidad perdida: reconocer que ciertas capacidades cambiaron y aprender a reorganizar la vida con nuevas herramientas y apoyos.

El momento del alta también puede ser ambivalente. Volver a casa suele vivirse como un objetivo esperado durante toda la internación, pero cuando finalmente llega ese momento también pueden aparecer temores. El hogar, que antes era un espacio familiar y seguro, puede convertirse en un escenario lleno de desafíos si la persona tiene dificultades para caminar, alimentarse o realizar actividades cotidianas.

En ese proceso, la familia y la red de apoyo cumplen un rol fundamental. La adaptación al hogar muchas veces requiere reorganizar rutinas, incorporar ayudas técnicas o modificar espacios para facilitar la autonomía. Pero la enfermedad no solo impacta en quien la atraviesa: también transforma la vida de quienes lo rodean.

Por eso, en rehabilitación, el acompañamiento emocional resulta tan importante como el tratamiento físico. Contar con equipos de salud que trabajen de manera interdisciplinaria, con profesionales que acompañen tanto al paciente como a su entorno, puede marcar una diferencia significativa en la forma en que las personas transitan este proceso.

En una sociedad donde cada vez más personas sobreviven a enfermedades complejas y viven más años, la rehabilitación se vuelve una etapa esencial del cuidado. No solo para recuperar funciones, sino también para ayudar a las personas a reconstruir su vida después de la enfermedad.

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