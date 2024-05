¿Quién financia la ignorancia, la complicidad y el apoyo al Terrorismo de Hamas?

El pueblo israelí reclama la liberación de los 133 civiles secuestrados por Hamas el 7 de octubre pasado, cuando además mataron a 1500 personas (Foto: Reuters/Ronen Zvulun)

Esta semana el pueblo judío recuerda en todo el mundo a sus seis millones de hermanos que perecieron como resultado del accionar del nazismo. Hoy, 79 años después de la Shoá, estamos lamentando el asesinato de más de 1500 civiles inocentes del sábado 7 de octubre de 2023 y reclamando la liberación de 133 civiles inocentes secuestrados ése mismo día por los asesinos terroristas de Hamas.

Es claro que el pueblo palestino sigue estando prisionero y victimizado por el terrorismo de Hamas y Hezbollah, dos organizaciones que lo desprecian y alimentan su hambruna, sin educación, sin salud y usándolos como escudos humanos y lucrando económicamente con ellos.

Tal como lo expresó el ex presidente del gobierno español Dr. José María Aznar en su última visita a nuestro país, invitado por la Fundación Libertad, y en su ponencia en nuestro Congreso Interreligioso bajo el lema Una Senda hacia la Paz, en el marco de la mesa “Los Acuerdo de Abraham”, Hamas y Hezbollah no quieren la constitución del Estado de Palestina. Ellos solo quieren usar sus túneles para poder acopiar el armamento con el que destruyen la vida de tantos inocentes.

Es imprescindible fijar posiciones que no den lugar a dudas a propósito de cuál es el lugar en que las democracias del mundo deben estar. Nuestro país vivió dos atentados que nos comprometen a ser muy claros en este aspecto, por las víctimas y por los familiares que lloran su ausencia.

Hay países en Latinoamérica y ciertos dirigentes locales que me obligan como presidente de una Organización que trabaja por la paz a ser muy claro en el repudio a expresiones que apoyan el accionar de estas organizaciones terroristas y a los países que las financian.

¿Quién financia los disturbios en las universidades norteamericanas y las movilizaciones en Europa y otros países del mundo? Está claro que son los mismos que apoyan el accionar terrorista. Israel necesita por su bien y el de todo occidente terminar triunfante la incursión militar en Gaza, no puede y no debe dejar Gaza sin antes aniquilar a los terroristas de Hamas y Hezbollah. Eso no sólo será un triunfo para Israel, sino también para los palestinos, que volverían a ser libres de la opresión de Hamas y Hezbollah.

Estoy convencido de que debemos trabajar en “Una Senda Hacia La Paz”, hoy más que nunca debemos apoyarnos en los “Acuerdos de Abraham” y también en La Declaración sobre la “Fraternidad Humana” que firmaron su Santidad Papa Francisco y Su Eminencia el Gran Imán de Al-Azhar, Jeque Ahmad al-Tayyib.

Desde nuestro Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, seguiremos haciéndolo para lograr el reencuentro y la paz entre los pueblos del mundo.