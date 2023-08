La inteligencia electoral de los pueblos

El peronismo debe demostrar que es una mejor opción sin campaña del miedo (Roberto Almeida)

No es bueno como campaña electoral. No es correcto como descripción de escenarios. No sirve para ganar confianza (¡tan perdida en la política!) decir las cosas como no son. Y, sobre todo, muestra una medianía y pereza intelectual enorme que solo pretende darle énfasis a falaces futuros y provoca cierta confusión.

Entonces, compañera/os, amigos, periodistas, cientistas, candidatos, funcionarios, parientes: No exageren ni distorsionen contextos. La pugna es electoral y dentro de marcos aceptados por todos. No viene ningún fascismo ni se cierra el ciclo de “democracia” (algo limitada, pero es lo que hay).

Sí, sería bueno trabajar/militar/hacer campaña, para ganarle a los intolerantes, autoritarios y que alardean con represión. Y poner energía, esfuerzo y convicción en ganarles a los que, sin ponerse colorados, vaticinan recortes de derechos, eliminación de estructuras tan necesarias como las que hacen a la Salud, la Ciencia y la Educación y fantasiosas variables económicas y culturales que han fracasado en casi todo el mundo.

Ese es el conflicto en donde debemos poner la onda más batalladora. Y no es creando fantasías extrapoladas de otros tiempos y otros lares. Acá no viene Hitler, ni Menem ni dictadura alguna. Hay una elección y hay que sumar votos para ganarle a Milei y a Bullrich. Así de simple. ¿Para qué vamos a inventar sustos si con lo que hay a la vista ya alcanza?

Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, los principales candidatos para elección del 22 de octubre

Y, para ganarles esta elección, no hay muchas alternativas. Son cinco candidaturas, cinco fórmulas nada más y dos de las cuales son las que menciono como necesarias de vencer. Entonces quedan la de la izquierda (FIT/Bregman/Del Caño) y la de Schiaretti/Randazzo. Ambas tienen sus razones y sus intereses, que pueden ser muy válidos.

Pero nosotros, los peronistas, debemos priorizar los nuestros. Si alguien piensa que desde esas fórmulas se puede frenar a los intolerantes y autoritarios, perfecto, que las vote. Sepan que, es muy improbable que desde ese voto se alcance el cometido. Entonces, no hay mucho más para hablar.

Massa/Rossi es a quienes, al menos yo, entiendo hay que votar, en la medida que se comparta esta mirada acerca de cómo evitar que vengan malos tiempos, y sabiendo que los actuales no son buenos ni este gobierno ha tenido eficiencia y calidad para hacer que vivamos mejor.

Por el contrario, mucho de lo malo heredado del anterior gobierno macrista, no pudo modificarse, poco se mejoró y hoy no estamos para vanagloriarnos de lo realizado.

Pero esta elección, si bien toma en cuenta lo actual y el pasado reciente, se define más en términos de lo que viene. Y por mas mal que estemos hoy, lo que viene, dicho por ellos mismos, será bastante más malo.

Es difícil en una campaña hablar de futuro sin mirar el presente, pero peor es mentir sobre el presente porque no nos van a creer lo que queremos para el futuro.

El peronismo debe reconocer sus limitaciones, mostradas en estos últimos años, y sus incapacidades de gestión al tiempo que es útil y bueno comprometerse a cambiar formas, personas, objetivos y, sobre todo, diferenciarse de los horribles programas de gobierno que anuncian Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

Ni gritos, ni exageraciones. Ni “vocear” mentiras que nos hacen quedar como zombis ni menospreciar la siempre acertada decisión popular. Los votos que hoy eligen a otros son los mismos que ayer nos pusieron a nosotros. Entonces la inteligencia electoral de los pueblos, no es a pedido que solo sirve cuando nos hace ganar.

Actuemos con corrección, mesura, inteligencia, convicción, militancia firme y la necesaria actualización del uso en las prácticas modernas de una campaña.

Eso hará que nos respeten mucho más. Que quienes decidan quedar afuera, lo hagan. No criticamos. Y los que sientan que se juegan años de posibles y peores mishiaduras* que la actual, que se pongan las pilas, recarguen atrevimientos y se arrojen a las difíciles arenas de conseguir votos.

