Pobreza crónica: desigualdad presente y futura

Un reciclador, que recolecta materiales para revender, duerme en su carrito en una acera en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 29 de marzo de 2023. (AP foto/Natacha Pisarenko)

Daisy Rendo (viuda del veterano de guerra Carlos Vergara Russo y luchadora por la visibilización de la causa Malvinas) le dijo a Infobae “de la guerra no se vuelve”. Es la albacea de los sinfines de dolores de quienes volvieron, pero sus vivencias quedaron astilladas en sus gargantas antes de convertirlas en palabras. Esta cronista cree que la pobreza a la que ha llegado Argentina –por su magnitud-, es la otra guerra librada en territorio argentino de la cual sus actores tampoco vuelven; aunque se los asista. ¿Y el narcotráfico? Este último trabaja en un teatro de operaciones que comparte, pero amplía la geografía anterior.

Los candidatos presidenciales - luego de los respectivos renunciamientos de históricos de Cristina de Kirchner y Mauricio Macri - surfean sobre estos temas sin profundizar.

La decadencia argentina que comenzó según el Dr. Carlos Leyba, violando el “no matarás”, hace 48 años atrás; fue el puntapié inicial de una grieta que nunca más cerró y se fue ensanchando. Grieta inhabilitante de la posibilidad de oír al otro.

La democracia necesita de entendimientos. Cuando las poblaciones se entalonan en sus verdades que sienten únicas e irrefutables, tiemblan sus cimientos.

Argentina fue uno de los tres países latinoamericanos en el cual la educación fue motor del ascenso social. En Costa Rica y Uruguay lo sigue siendo. En Argentina, no. El trabajo de Fernando Moiguer sobre las tres Argentinas, describe que el 70% de los hijos de personas pobres, habiendo estudiado más que sus padres, no logran ascender y temen descender aún más que ellos. El 91% de las personas pobres, habita una pobreza crónica. Están enfermos de pobreza y la política parece ni siquiera buscar el remedio para su cura, sólo les acercan la aspirina del asistencialismo. Lo que más impactó a esta cronista de este trabajo, es cuál es el sueño de muchas personas pobres: elegir un alimento y poder consumirlo.

Una vecina recoge comida para llevar a su familia en un comedor comunitario en Buenos Aires, Argentina, el martes 28 de marzo de 2023. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la pobreza aumentó al 39,2%, en el segundo semestre de 2022, comparada con el 36,5% del semestre anterior. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Hace tiempo que insistimos sobre la responsabilidad de todos a la hora de truncar el futuro argentino. El jueves pasado se conocieron los datos oficiales al 31 diciembre 2022 donde la mayor pobreza está en las personas dadores de futuro: jóvenes de 0 a 17 años: 60%. Ellos representan la dimensión de la desigualdad del futuro. La igualdad es la columna vertebral de los pilares de la democracia, especialmente en países como el nuestro. Sin igualdad es muy difícil sentirse libre y mucho más aún ser solidario. Las oportunidades que tiene Argentina y que la política no ve, tienen fecha de vencimiento. Argentina es un país rico en ese sentido, sin un plan para que esas potencialidades se transformen en algo asible. Un puerto sin operar es un diamante enterrado, en funcionamiento es un multiplicador de negocios. Argentina tiene litio, gas, alimentos. Y no tiene plan. Le dice a Infobae el economista Gerardo dela Paollera: “El problema es que hay visiones contrapuestas lo que complica converger a un punto común. Esto es complicado porque no hay paciencia en la sociedad”.

El presidente Alberto Fernández regresó de un importante encuentro en Estados Unidos con el presidente Joe Biden. Infobae le consultó al Dr. Jorge Castro, quien manifestó. “Lo más importante de la reunión entre el presidente Fernández y el presidente Biden, fue el pedido de ayuda realizado por el Presidente argentino ante la sequía más grave de la historia de la República Argentina, que pone a nuestro país en emergencia nacional dado que los daños se llevan puesto 4 ó 5 puntos del PBI, lo que implica U$S 21 mil millones menos en exportaciones”. El analista internacional, de excelente información, cree que vendrá una ayuda directa del propio gobierno de los EEUU, independientemente del FMI, luego de las negociaciones del gobierno argentino con el Tesoro norteamericano y la decisión del presidente de EEUU. Jorge Castro cree que Argentina tiene campo para maniobrar ante el pedido norteamericano sobre los negocios con la República Popular China. País al que viajará el ministro de economía Sergio Massa próximamente para negociar directamente, dejando atrás las horas difíciles vividas en los EEUU. Al cierre de este análisis se esperaba el anuncio de nuevo tramo del dólar soja.

El ministro de Transporte Diego Giuliano, está en los preparativos de lo que considera un hito en la gestión: la inauguración de la terminal de pasajeros de Ezeiza, el próximo 14 de abril. Giuliano se ha propuesto para su provincia, Santa Fe, la realización de cuatro conexiones ferroviarias: Los Amores-Resistencia, Rosario-Cañada de Gómez, Buenos Aires-Rufino-Mendoza y Laguna Paiva-Santa Fe capital, donde la provincia debe construir los apeaderos

A propósito de Santa Fe, el sábado un sector importante de Juntos por el Cambio se reunió en Vera. De esa reunión todos salieron convencidos de que la próxima semana, la senadora Carolina Losada dará a conocer su candidatura a gobernadora. Ante esta resolución el intendente Pablo Javkin, quien aspiraba a ocupar la silla del Brigadier, iría por su reelección. Le habrían ofrecido al diputado nacional Federico Angelini, acompañar la fórmula a la gobernación, ante lo cual se le escuchó decir: “Me hicieron la oferta pero sigo comprometido con lo nacional”, en referencia a su estrecha vinculación política con Patricia Bullrich.

El senador Marcelo Lewandowski continúa analizando si se inclina por la candidatura a gobernador o compite por la intendencia de Rosario. Intendencia en la cual hace 50 años no gana el peronismo. Si bien el gobernador Perotti ha mencionado su histórico vinculo personal y político con el diputado nacional Roberto Mirabella, no ha sido explícito con respecto al apoyo a su candidatura a gobernador.

El inicio de la grieta argentina fue producto de la caída de los valores morales. Reconstituir el tejido dañado será posible rescatando los valores morales pisoteados.

