Sociedad

Solicitaron la pena máxima para el hombre acusado de asesinar a su esposa y cuñado en Mar del Plata

La fiscal Romina Díaz consideró a Víctor Figueroa penalmente responsable de homicidio agravado y otros delitos. La defensa argumentó que actuó bajo emoción violenta por abuso de alcohol

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Un hombre con sudadera marrón y pelo oscuro, en primer plano de perfil, mira hacia abajo, mientras otra persona con traje oscuro se ve parcialmente detrás
El acusado de doble homicidio de su pareja y cuñado en Mar del Plata permanece atento durante una de las sesiones del juicio (0223)

La fiscal Romina Díaz solicitó en las últimas horas de ayer jueves la prisión perpetua para Víctor Figueroa, acusado de asesinar a tiros a su esposa y a su cuñado en diciembre de 2023. El pedido se presentó en el marco del debate oral y la investigación penal preparatoria que encabeza la Unidad Funcional de Instrucción N°6, donde se analizaron los hechos ocurridos en una vivienda del barrio Belgrano de la ciudad de Mar del Plata y las circunstancias en las que se desencadenaron los homicidios.

El caso, que conmocionó a la comunidad local, expuso una dinámica marcada por el consumo de alcohol y episodios previos de violencia. Según lo relatado en la audiencia, tanto el imputado como su cuñado llegaron a la vivienda en estado de ebriedad, situación que desembocó en una discusión acalorada por el volumen de la música que Figueroa había puesto.

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De acuerdo con la acusación, el incidente escaló rápidamente hasta que Figueroa extrajo un arma de fuego y disparó, provocando la muerte de su pareja —en un contexto de violencia de género— y de su cuñado. Tras los homicidios, la fiscal Díaz consideró que existieron agravantes suficientes para solicitar la pena máxima prevista por la legislación vigente.

Según informó el portal 0223, durante el debate oral, el defensor oficial Claudio De Miguel sostuvo que su defendido actuó bajo emoción violenta, producto del abuso de alcohol consumido previamente. De Miguel insistió en que el estado de ebriedad de Figueroa y su cuñado fue un factor determinante en la incapacidad del acusado para medir las consecuencias de sus actos.

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El defensor planteó que, debido a estas circunstancias, el tribunal no debía imponer el máximo de la pena. La argumentación de la defensa giró en torno a la figura legal de la emoción violenta, que contempla una disminución en la capacidad de comprender la criminalidad del acto o de dirigir las acciones conforme a esa comprensión.

La fiscalía, en cambio, remarcó que los delitos cometidos por Figueroa configuraron homicidio agravado por el vínculo en el caso de su pareja, en el marco de violencia de género, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego respecto a su cuñado. Además, se le imputaron amenazas agravadas con arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

Una pareja, un hombre y una mujer, sonríen abrazados frente a un pastel de cumpleaños decorado con fresas, con globos grises y rosados de fondo
Víctimas del homicidio en Mar del Plata (0223)

En la audiencia quedó acreditado, según la acusación, que los crímenes ocurrieron tras una discusión iniciada por la música a alto volumen. La fiscal Díaz señaló que Figueroa tenía pleno conocimiento de sus actos, descartando que la emoción violenta y el consumo de alcohol pudieran eximirlo de responsabilidad penal.

El episodio tuvo lugar en una vivienda del barrio Belgrano durante la noche de diciembre de 2023. Los testigos indicaron que tanto Figueroa como su cuñado habían consumido alcohol en exceso antes de arribar al domicilio familiar. Tras el altercado por el volumen de la música, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una tragedia.

De acuerdo con la investigación, Figueroa disparó contra su cuñado y luego contra su pareja, utilizando un arma de fuego cuya tenencia no estaba autorizada legalmente. Posteriormente, profirió amenazas bajo la misma modalidad armada, según el relato de la fiscalía.

La acusación formal incluyó los cargos de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de guerra. La fiscal Díaz argumentó que estos elementos configuran una conducta criminal que debe ser sancionada con prisión perpetua.

El defensor oficial De Miguel, en contraste, insistió en la influencia del consumo de alcohol sobre la conducta de Figueroa, señalando que el acusado actuó bajo un estado emocional alterado. Solicitó al tribunal que se aplique una condena inferior a la prevista para el máximo de la escala penal.

El tribunal integrado por los jueces Pablo Viñas, Jorge Luis Rodríguez y Roberto Falcone anunció que el veredicto y la sentencia serán dados a conocer el próximo 4 de junio. Las partes aguardan la resolución judicial, que determinará si se hace lugar al pedido de prisión perpetua formulado por la fiscalía o si se considera el argumento de la defensa relativo a la emoción violenta.

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