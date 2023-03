La oposición despejó una incógnita, ¿y el oficialismo?

Reuters

Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner no son Mandela. No han vivido el apartheid ni la cárcel que sufrió el líder sudafricano. Ahí sí hubo generosidad, grandeza. Macri y Cristina de Kirchner son políticos de este siglo, con sus miserias y sus virtudes.

Mauricio Macri siguió el camino de Fernández de Kirchner, desistiendo a someterse a las elecciones presidenciales 2023.

En el PRO, un armador en ascenso, colaborador estrecho de Patricia Bullrich, le confió a Infobae que, de haberse presentado, los restantes candidatos de ese espacio se bajaban. Por esto, entre otras cosas, el ex presidente argumentó que su conducta tenía que ver con que “es necesario ampliar el espacio”. Esta cronista no duda de su fuente, pero le cuesta creer que Bullrich hubiera desistido a presentarse.

A propósito, mi interlocutor cree en la imparcialidad de Macri ante los dos candidatos que jugarán descarnadamente la interna para llegar a las PASO, pero aclara “esa imparcialidad se romperá si Rodríguez Larreta no acepta como único candidato para CABA a Jorge Macri”. Cercanos al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma le dijo a Infobae: “Seguramente, se confluirá en un candidato que garantice la competitividad para enfrentar a la UCR. Emanuel Ferrario ya se bajó. Hay un proceso en marcha”.

Lo cierto es que con su actitud, el creador del PRO le sumó tinta a su lapicera electoral. Mauricio Macri no será candidato, pero ganó la centralidad del espacio. ¿Será un facilitador o un condicionador de los futuros candidatos? Veamos los candidatos y cómo trabajarán de aquí a las PASO. Patricia Bullrich, por su estilo, consolida para adentro del espacio. Rodríguez Larreta, cree en la necesidad de articular hacia afuera. Es muy probable que María Eugenia Vidal baje su candidatura en mayo.

Muchos coinciden que la actitud de Macri agiliza los tiempos políticos, dado que no falta tanto para las grandes definiciones.

El radical y presidenciable Gerardo Morales no decae en su intento. Esta cronista cree que lo visten con el traje de vice, pero su ambición es el de ser presidente. Lograrlo es otra historia.

Hay actores políticos que no se privaron de opinar sobre el anuncio del ex presidente. El diputado lavagnista Alejandro Rodríguez escribió en su cuenta de Twitter: “Nunca una decisión política fue más unánimemente festejada en JxC. Todos querían que (Macri) no fuese candidato”.

Especulaciones e interpretaciones abundan, pero lo cierto es que la oposición ha despejado una incógnita. ¿Y el oficialismo? La primera reacción del cristinismo fue la de solicitarle al presidente Fernández que actúe en sintonía con la actitud de Macri, argumentando que si se corriera, ordenaría el espacio.

Infobae consultó al entorno de Alberto Fernández: “El Presidente no está preocupado por este pedido, sino más bien está ocupado por su gira internacional y su encuentro con su par norteamericano Biden”.

En principio en el FdT aspiran a llegar a las PASO con dos candidatos, uno cristinista y otro albertista. En el segundo lugar queda claro que, de no ser el propio Presidente el candidato, lo será Daniel Scioli. En el primer caso, quien mide más es Cristina Kirchner, al no presentarse la pregunta es ¿cuál de los candidatos no kirchnenistas con el aval de Cristina puede obtener el mejor resultado? Ese candidato hoy, es Sergio Massa. A propósito, esta cronista dialogó con el ex presidente de Bolivia Evo Morales, quien se mostró sorprendido ante el apoyo que la agrupación de Máximo Kirchner le brinda al minsitro de Economía. Evo Morales estuvo en Santa Fe apoyando la candidatura a gobernador de Leandro Busatto.

Ante las definiciones de 2023, a los gobernadores se los ve atendiendo su propio juego electoral. Javier Milei está en modo silencio.

El sector de Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey confía en que hacia junio este espacio adquiera más volumen, sumando decepcionados del FdT. Juan Manuel Urtubey le dijo a Infobae: “Para nosotros, lo prioritario es acordar un modelo de país común, un rumbo y no detenernos ahora en la discusión de la organización electoral, eso será para junio”

Esta cronista entrevistó a Nelson Mandela cuando recién recuperaba su libertad. Y rescata para este momento argentino una de sus frases: “Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien”.

