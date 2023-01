Milei, el tercero en discordia

Javier Milei aseveró que “no existe ninguna chance de compartir una estrategia con JxC” (Christian Heit)

La política ha bajado tanto su nivel que es difícil sostener que quienes visten su ropaje, la representen. Cada semana un tema es motivo de reyerta, tironeo, riña permanente, de arrinconarse en sus extremos sin llegar a nada, en definitiva, son mini estrategias semanales de confrontación. La sociedad también tiene lo suyo, la zapatilla que hace tres años estampó y estalló para siempre la cara de Fernando Báez Sosa, terminando con su vida, es el peor símbolo de su enfermedad. La sociedad, como la política, viene dejando el diálogo para extremarse en violencias e impotencias. Todo en el marco de los cuarenta años de democracia continua en Argentina y en el cuarenta aniversario de la muerte de un Presidente que, aunque fue derrocado, decía que gobernar es fácil, Arturo Illia, quien sostenía que esto se logra con la Constitución y la honradez.

El tema de esta semana pasa por la Cumbre de la CELAC. Seguramente el presidente Lula este martes firmará acuerdos con el presidente Alberto Fernández que trascenderán lo discursivo, tanto en lo que hace al gasoducto regional como en las compensaciones económicas, inicio de una futura moneda común. Acuerdos sobre la salud regional también serán de la partida. El presidente brasileño luego visitará en Uruguay a su par Lacalle Pou, el 10 de febrero al presidente de EE.UU., Joe Biden, y en marzo viajará a China.

El calendario electoral va descontando los días, obligando a los interesados a definirse. La principal característica que tendrá este 2023 es que ya no hegemonizarán el grueso de las adhesiones las coaliciones del FdT y JxC. Claramente, una tercera fuerza surge generando adhesiones espontáneas y despertando la incógnita sobre la estructura del armado para la competencia electoral. Javier Milei es el tercero en discordia. Infobae conversó con él, quien dejó importantes definiciones. Con contundencia, aseveró que “no existe ninguna chance de compartir una estrategia con JxC”. “Si tanto me quieren que vengan conmigo. No voy a ser parte de un rejunte con izquierdosos como los radicales y la Coalición Cívica. Tampoco con los cobardes del ala blanda –en referencia a Rodríguez Larreta-”, señaló. El economista continuó diciendo: “Nada ni nadie va a alterar la construcción de este vehículo muy potente que tenemos para llegar a la elección presidencial”. Infobae le consultó sobre el armado territorial, si bien dijo que eso es el interés del círculo rojo, sabe Milei que lo necesita para su objetivo presidencial. “Tenemos armados en las veinticuatro provincias. En algunas no presentaremos candidatos para lo provincial, en todas para lo nacional”. Consultado por qué, dijo: “Los candidatos deben ser muy sólidos, de lo contrario te complican luego lo nacional”. Milei afirma que hoy estaría ganando en cuatro provincias. Consultado sobre Buenos Aires y CABA, dijo: “Tenemos armado en provincia de Buenos Aires en 127 de los 135 distritos. Macri ganó cuando tenía armado en 90 distritos. Tenemos allí cuatro potenciales candidatos. En CABA estamos segundos, y en segunda vuelta ganamos”.

Infobae le consultó sobre sus políticas para el federalismo. “El sistema de coparticipación es injusto, principalmente con Buenos Aires y CABA, que están escandalosamente perjudicados. Tenemos estudiado un proyecto dentro de la Constitución de 1994 que nos permitiría eliminar la coparticipación, Confiamos que la CSJN lo avale. Las provincias deben ser verdaderamente independientes. Queremos que los gobernadores dejen de besarle el anillo al Presidente”.

Estas declaraciones del candidato presidencial Milei abortan la intención del ex presidente Macri de llevar en JxC también a un candidato a gobernador en Buenos Aires de Milei, como lo hiciera Ruckauf con Cavallo.

A propósito del ex presidente Macri, quien cada día reafirma sus ganas de ser candidato a Presidente, le dijo a sus íntimos que si por conservar la unidad de JxC se obtura el programa de cambios que entiende necesita Argentina, prefiere romper la unidad y quedarse con el cambio. Ante estas definiciones que tienen como destinatarios al radicalismo y a Rodríguez Larreta, Infobae consultó a uno de los dirigentes más cercanos al jefe porteño, el diputado Álvaro González., quien le contestó a quien por estas horas, al menos, se erige como el inspector programático de la coalición. “Macri se cree el dueño de las ideas, él generó una referencia e incorporó la gestión a la política, pero quienes estamos con Horacio creemos que en este proceso de cambio que Argentina necesita, se impone que la política al fin del día se vuelva matemática. Si la sociedad quiere cambiar el modelo –que es lo que está en juego- sin aliados mayoritarios en el rumbo a transitar, es imposible. Por eso los consensos se imponen”.

Es sabido que Juan Schiaretti y Juan Urtubey plantean otra alternativa. Según el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, “este es un camino correcto para dar continuidad al trabajo que estamos haciendo en el Congreso”. “Graciela Camaño anunció que será candidata a gobernadora de Buenos Aires”, explicó. Consultado Rodríguez sobre la ampliación del espacio, dijo que “hay dos posibilidades”. “La de los gobernadores que se sumen –hay conversaciones con Rodríguez Saá, Uñac, etc,- y una segunda que no depende de Schiaretti, sino de la interna de JxC. Son conocidas las frecuentes conversaciones con Facundo Manes, por ejemplo”. El diputado Rodríguez analiza que el presidente Fernández el 1 de enero, con el anuncio del juicio político a los miembros de la CSJN, lanzó su candidatura a la reelección: “Tiene derecho legal, pero es una torpeza política y una acción riesgosa en lo institucional. Suena extraño dado que lo hace cuando su gobierno había conseguido un incipiente recupero económico, así como también una recuperación de la confianza con organismos internacionales”.

Luis Barrionuevo es el dirigente político sindical con poder real sin ostentación. Anoche, en el UTHGRA SASSO (Mar del Plata) concretó su proyecto de entrega del Martín Fierro digital. La Copa del Mundo, que no pisó la Casa Rosada, fue llevada a él por el titular de la AFA, “Chiqui” Tapia. Por estas horas es interesante seguir sus pasos y reuniones. Hoy, martes, Wado de Pedro le contará al gastronómico si se anima a encarar la contienda electoral presidencial. Barrionuevo cree que si el peronismo se ordena, puede volver a ganar. Reconoce que algunos dirigentes no tienen chance ante el alto grado de imagen negativa. En su lista figuran los ex presidentes Macri y Cristina de Kirchner, así como también Alberto Fernández y Sergio Massa. Este último apuesta el todo por el todo a ponerle un 3% adelante a la inflación de abril, como pasavante a su candidatura.

A propósito del ministro Massa, la Mesa de Enlace confía en que el paquete de pedidos para el sector que esta semana trabaja junto a la AFIP, el Banco Nación y los técnicos del Ministerio, sean anunciados el 1 de febrero por el ministro del área. Jorge Chemes dijo que “el problema climático es de tal magnitud – se habla de una pérdida de U$S 10 /15 mil millones para el país- que los funcionarios se anoticiaron de lo que es el campo para Argentina, generador del 70% de los recursos. Parecen comprendernos ante este escenario de urgencias”.

