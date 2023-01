Javier Milei en Cariló: canzoneta napolitana con un artista callejero y “plan motosierra” para achicar el Estado

De campaña, Javier Milei cantó "O sole mio" en Cariló

En plena campaña presidencial, el libertario Javier Milei sigue recorriendo distintos balnearios de la Costa Atlántica. Después de su caminata por Pinamar, el líder de La Libertad Avanza visitó el centro de Cariló y luego el de Villa Gesell.

En el primer destino, una multitud recibió al economista que, entre saludos y selfies, demoró más de una hora en transitar menos de cien metros. En ese recorrido, se detuvo frente a un artista callejero y juntos entonaron la emblemática canción napolitana “O sole mío”. Fue ovacionado y aplaudido por todos los presentes.

A la par del candidato estuvieron el armador nacional de su corriente, Carlos Kikuchi; los legisladores porteños, Ramiro Marra, Oscar Zago y Lucía Montenegro; el armador bonaerense, Sebastián Pareja; la referente de Santa Fe, Romina Diez; y uno de los miembros de La Libertad Avanza de Pinamar, Alejandro Oliveros.

Una multitud recibió al economista y demoró más de una hora en transitar menos de cien metros

Una de sus principales promesas de campaña es “llevar el Estado a ocho ministerios” y así lo explicó Milei: “El plan motosierra consiste en bajar el gasto público, los impuestos y desregular para avanzar con una reforma del mercado laboral y luego abrir la economía”.

“Vamos a llevar el Estado a ocho ministerios, que son el de Economía, Relaciones Exteriores, Acción Social, Infraestructura, Seguridad, Defensa, Justicia e Interior, con lo cual lo primero que va a haber que hacer es un fuerte recorte de las áreas del Estado”.

Para Milei, “el Frente de Chorros y Juntos por el Cargo son lo mismo” ya que “el curro de la Ciudad no está en la cantidad de ministerios, sino en que crean secretarías, subsecretarías, direcciones, subdirecciones”.

La gente se acercaba a Milei en busca de fotos y selfies

Para el economista “hay una suerte de duplicación de la estructura”. También acusa al jefe de Gobierno porteño de compartir la visión del oficialismo acerca de la inflación. “(Horacio Rodríguez) Larreta dice que la culpa de la inflación es de los monopolios; son las mismas cosas que decían Kicillof y Cristina”.

Milei tiene previsto finalizar este domingo su gira por la costa, en la ciudad de Mar del Plata, a las 20, con una caminata que partirá desde el cruce de la calle Santiago del Estero y la peatonal. Ese lugar no fue elegido al azar, sino que se optó por evitar las avenidas para no tener que cortar el tránsito, lo cual podría molestar a los automovilistas que estuvieran por la zona, explicaron desde la organización.

En esta ciudad, el diputado será recibido por los referentes locales, Alejandro Carrancio y Juliana Santillán, con quienes luego se trasladará al local de La Libertad Avanza que fue inaugurado recientemente en Mitre y Belgrano, donde hará el cierre del tour.

Además de Cariló, Milei caminó por Pinamar y Villa Gesell

El 2023 es un año que será bisagra en la vida de Javier Milei. Él mismo aspira a que sea el cierre de la carrera que inició cuando decidió dejar atrás la “batalla cultural” y meterse de lleno en la política que en otro tiempo miró con recelo.

De hecho, no tiene un “plan b”, no sabe qué va a ser de él o de su bloque, La Libertad Avanza, en caso de no llegar a la Casa Rosada porque, como admirador de Carlos Salvador Bilardo, en su proyecto solo está ganar, y confía en que si llega al balotaje lo va a lograr.

En ese sentido, una de las principales metas que tienen el diputado y su equipo para este nuevo año es terminar de consolidar su espacio en las regiones del país en las que todavía no firmó acuerdos y, en ese aspecto, ya hay conversaciones avanzadas en Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

Seguir leyendo: