Cinco predicciones para la industria cripto en América Latina en 2023

Este no fue el año de las criptomonedas. Sufrieron una caída abrupta y tajante. Pero 2023 puede ser diferente (Reuters)

Si bien 2022 se recordará como uno de los años más desafiantes en la historia de esta industria naciente, los temas relacionados con la seguridad, regulación y el llamado cripto invierno han llevado a la conversación a centrarse en incentivar más y mejores estándares que protejan a los usuarios, así como los múltiples casos de uso donde la tecnología cripto representa alternativas reales para resolver los problemas de las personas.

En 2022, el uso de criptomonedas entre los ciudadanos de países latinoamericanos se incrementó en un 40% con respecto al año anterior, lo que demuestra la necesidad local de contar con soluciones financieras basadas en cripto para ayudar a la inclusión financiera de toda la región. Siguiendo esta tendencia, estas son las 5 predicciones que Bitso , la compañía de servicios financieros basados en cripto líder en América Latina, trae para 2023.

▪️ Más regulación en pro de los usuarios y clientes

La industria de las criptomonedas fue testigo, sin duda, de uno de sus años más difíciles por la caída de grandes plataformas y proyectos, pero, sobre todo, por las personas que fueron afectadas directamente. Sin embargo, este episodio gris solo se traducirá en un fortalecimiento para la industria cripto y se pondrá sobre la mesa la importancia de la regulación y las medidas de cumplimiento, así como las prácticas internas de las empresas para poder garantizar a los usuarios seguridad, transparencia y confianza.

Durante el próximo año se pondrá un gran foco en la importancia de establecer marcos de operación para todos los jugadores del ecosistema que se enfoquen en proteger a los usuarios y a su patrimonio. El último año ha sido particularmente positivo en materia regulatoria, con grandes adelantos en Colombia y Brasil. Particularmente, la Ley Cripto en Brasil es relevante pues, entre otras cosas, reconoce la legitimidad de las empresas cripto, brinda seguridad jurídica a clientes, inversionistas y empresas, establece pautas con respecto a la gobernanza corporativa, el enfoque basado en el riesgo, seguridad y la protección del consumidor, entre otras. 2023 se afianzará como el año de la transparencia y confianza y aquellos jugadores que prevalezcan serán los que sean capaces de establecer estándares de confianza para sí mismos y para toda la industria.

▪️ Empresas e instituciones potenciadas con tecnología cripto

Cada vez más compañías reconocen el valor de los servicios financieros basados en cripto para fortalecer su propuesta de valor a sus clientes, reduciendo costos y entregando servicios en tiempo real. En este sentido, el reporte de New value: Crypto Trends in Business & Beyond de 2022 muestra que el uso de cripto por parte de instituciones financieras y empresas aumentarán un 76% y 71%, respectivamente, en los próximos tres años.

Actualmente, se ha visto un importante incremento de uso liderado por países como Brasil, en donde la adopción ha tenido un gran crecimiento en el último año. Recientemente, Bitso anunció que 1.500 clientes institucionales transaccionan activamente en su plataforma a nivel global y esta tendencia solo apunta a incrementarse para 2023, ya que su uso va más allá de la volatilidad o el cripto invierno, pues al estar basado directamente en las posibilidades de la tecnología cripto no se ve impactado por las circunstancias de mercado.

▪️ Transferencias internacionales impulsadas con cripto

Uno de los casos de uso de las criptomonedas que más ha crecido en el último año es el de eliminar fronteras entre países para transferir dinero, ya sea de persona a persona o entre empresas. Según reportes recientes, para 2025 las transacciones transfronterizas B2B en cadena superarán los 1.700 millones a nivel global. Asimismo, según informes del Banco Mundial, en 2022 el flujo de remesas a países de América Latina se incrementó un 9,2%, frente a un 5% del promedio mundial. Estas cifras demuestran la importancia de las transacciones monetarias entre países y cómo las ventajas competitivas de usar la tecnología cripto para este fin, resumidas en menor costo e inmediatez, continuarán posicionando este caso de uso como uno de los más relevantes para hacer cripto útil enl 2023 para el beneficio de toda la sociedad.

▪️ La gran oportunidad de las monedas estables o <i>stablecoins</i>

Los criptoactivos y, en particular, las monedas estables han sido un diferenciador importante para paliar los desafíos que enfrentan las economías de algunos países de la región. Mientras nos encaminamos a un nuevo año donde el invierno cripto muy probablemente continuará, las stablecoins -monedas cuya cotización de valor está ligada 1:1 a la de una moneda fiduciaria como el Dólar estadounidense o el Euro- serán increíblemente relevantes. En Argentina, más del 31% del volumen de transacciones cripto proviene de la venta de monedas estables, en comparación con sólo el 26% de Brasil y el 18% de México. En el caso de Argentina, las criptomonedas representan una forma de preservar el valor del dinero y escapar de los problemas de inflación que enfrenta el país. En particular, las monedas estables emitidas por entidades reguladas y confiables se colocarán en el centro de la acción del mundo cripto por brindar, al mismo tiempo, las ventajas de la criptografía, la seguridad de estar respaldadas por monedas locales y ser un importante instrumento de resguardo de valor sin las presiones de restricciones locales.

▪️ Pagos con Cripto: usar el dinero a cualquier hora y en cualquier lugar

De acuerdo con un estudio reciente publicado por Ripple, el 56% de los consumidores a nivel mundial están más dispuestos a transaccionar con un comerciante que acepte pagos en cripto. Habilitar pagos en cripto es una oportunidad bidireccional, por un lado los comercios pueden abrir un canal adicional que permita a una audiencia cada vez mayor y más global acceder a sus servicios, y por otro lado brindan a las personas la libertad financiera de utilizar su dinero en cualquier sitio sin pasar por conversiones y tipos de cambio entre monedas locales siendo transparentes para el comercio. Esto es algo que ya es una realidad en Argentina, donde se puede pagar con criptomonedas en cualquier establecimiento del país que reciba pagos con QR, brindando una alternativa al peso argentino bajo la premisa de “vivir en cripto”.

Los productos de pago basados en cripto seguirán dominando la escena en 2023; grandes jugadores como Rappi, Boletomovil, la Universidad UTEL o el Sao Paulo Futebol Club hoy en día reciben pagos en cripto y, como ellas, otras empresas verán todos sus beneficios. La importancia en los años venideros radicará en generar productos que sean relevantes para las personas y sus necesidades individuales.

A medida que nos acercamos al inicio de un nuevo año, es emocionante vislumbrar tendencias clave que nos dan pistas sobre la evolución que tendrá el mercado en 2023, pero, sobre todo, creemos que es la oportunidad de repensar qué queremos ser y lograr como industria y utilizar esta tecnología para facilitar un sistema monetario más justo y transparente para todos.

Seguir leyendo: