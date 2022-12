Los condenados de la cara oculta de la luna

El escándalo de la semana pasada en Diputados

En el otro lado de la luna, que siempre existe, está la Argentina que la política no mira. En el otro lado de la luna, que siempre existe, está la pobreza, la inseguridad, la falta de justicia. Por estas horas –al cierre de este análisis- todos los ojos de la política argentina miran hacia Comodoro Py. Se aparta –hablo de esa mirada- de la humildad de Messi, quien reconoce: “Yo no hago nada, es Dios quien me hace jugar así. Me dio un don y yo hice todo lo posible para superarme y triunfar. Sin él, no hubiese llegado a ningún lado”.

La Argentina de nuestros abuelos fue la de la clase media amplia (4% de pobreza), con ascenso social. La dictadura y la corrupción política aupada por un empresariado cómplice, hicieron el resto. La degradación, la erosión social de la Argentina de hoy, es el resultado. A medida que la Justicia la hacen los amigos y el Estado es débil por decisión política favoreciendo negociados, aumenta la pobreza y también los nuevos ricos. Nuevos ricos que aprovechando el lado oscuro de la luna, se apoderan de riquezas –acumuladas sin producción-, no pudiendo mostrar la procedencia de sus meteóricas riquezas frente a la cara visible de una sociedad cada vez más hastiada. Y una Justicia en manos de correligionarios o compañeros que actúa de acuerdo a la procedencia del personaje en cuestión.

Esta cronista poco y nada espera de este hoy. Ante la vergüenza de un Parlamento que debiera parlamentar –verbo intransitivo-, que indica “hablar o conversar unos con otros”, que fracasó en la primera persona del plural –nosotras/nosotros parlamentamos- y donde sólo hubo gritos y gestos obscenos.

La Justicia, la que habita el lado oscuro de la luna, ha perdido su razón de ser, su virtud principal: imparcialidad, apego a la Constitución y con ella resistir presiones ajenas a las evidencias. Ni el Instituto Patria es dueño de la Constitución Nacional, tampoco la oposición (ver chats trascendidos en las últimas horas). Este tema produjo de parte del Presidente una cadena nacional instruyendo al ministro de Justicia para que investigue los hechos y pidió al Congreso por el nombramiento del Procurador General que duerme en el Senado de la Nación. Esta cronista cree que el Presidente, perdió la posibilidad de ir hacia una Justicia justa como mencionó en su discurso inicial, cuando renunció a la ministra Marcela Losardo.

La Cámara de Diputados venía logrando ciertos consensos. Hoy el Parlamento atiborrado de grieta, parece incapaz de retornar a la palabra, al diálogo. Los deseos del diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que indico que “con diálogo se pueden lograr algunas sesiones antes que termine diciembre, porque no hay obstáculo que no pueda superarse”, parecen lejanos de concretarse, dado que para eso hace falta lo que una gran mayoría de legisladores adolece: pensar en la Argentina que habita en la cara oculta de la luna. Ojalá el componedor Germán Martínez logre lo que hoy se asemeja a pegar un cristal.

Parlamento que el ministro Sergio Massa necesita que esté activo para tratar una nueva Ley de Blanqueo, tras anunciarse ayer junto al embajador de EEUU en Argentina, Marc Stanley, la firma del acuerdo de intercambio de información fiscal automático recíproco. Infobae consultó al tributarista César Litvin, quien observó que en la conferencia de prensa no se informó desde cuándo va a estar vigente, dato al que le asignó un valor importante. Litvin manifiesta: “Sí se señaló el compromiso que asume Argentina de protección de datos y de seguridad informática. Habrá que ver luego de esta firma cuándo se puede implementar. También se anunció que vendrá un blanqueo, una exteriorización para la regularización de cuentas no declaradas”.

El profesional plantea dos inquietudes: el tiempo real de aplicación y cómo evitar que alguna falla sistémica por fuga de información de la AFIP, trabe el acuerdo. Finalmente advierte Litvin que “EEUU tiene la facultad de suspender el intercambio de información en caso de verificar una mala utilización de la información recibida”. Lo cierto es que desde que se anunció que se iba a firmar este acuerdo, se frenaron todas las idas de capitales al exterior. El gobernó apuesta a que la gente adhiera al blanqueo.

La firma de este acuerdo fue apoyado explícitamente por la CGT. Elogian la gestión llevada adelante por el presidente Alberto Fernández y su ministro Massa.

Por su parte el flamante ministro de Transporte, Diego Giuliano, en sintonía con el ministro de Economía y el Presidente de la Nación, le dijo a Infobae que el objetivo central de su cartera será la continuidad del plan de modernización del transporte para ser útil al florecimiento de las economías regionales, “el transporte debe bajar costos logísticos, debe facilitar el accionar de las economías regionales y aprovechar las ventajas competitivas de la red troncal que perfora el territorio nacional permitiendo que barcos oceánicos naveguen ríos interiores, sincronizando con nodos logísticos y puertos secos”.

Este medio también habló con Pablo Canziani, Doctor en Ciencias Físicas, quien no se cansa de advertir: “Argentina comparativamente tiene pocos bosques, pero tiene una tasa de deforestación de las más altas del mundo. Es el tercer país del mundo con mayor degradación de suelos. Tenemos Ley de Bosques, pero el sistema político tergiversa la ley. Y muchas veces las provincias tienen su parte: no cumplen las leyes. Argentina tiene la ventaja de que el Cambio Climático viene atrasado. Nuestro país tiene todos los climas, pero olvidamos que el 70% del territorio continental es árido y semiárido, dependemos de los glaciares y las nieves de la Cordillera para acceder al agua”.

Seguir leyendo: