Apostar a la industria para generar trabajo y desarrollo

Un operario enciende una máquina procesadora en una fábrica. Un desarrollador de software cierra un contrato con un cliente para ofrecer sus servicios. Un director general negocia una exportación a un país extranjero. Una localidad resurge a partir de la instalación de un polo productivo. Una familia recibe un producto en su mesa. Esa diversidad y esa fuerza inigualable es lo que representa la industria argentina. Son miles de familias, son pueblos y ciudades de todo el país que se sostienen a partir de su actividad. Y somos millones de argentinos que día a día podemos abastecernos, trabajar, disfrutar o estudiar gracias a sus productos.

Sin embargo, hoy es un sector que funciona con el freno de mano puesto.

Todas las semanas visito una industria y el comentario es el mismo: por la carga impositiva, los costos laborales y la falta de previsibilidad, se hace imposible invertir. Para ilustrarlo y tomar dimensión de este problema: en Argentina los impuestos que recaen sobre las empresas representan un 106,3% de sus ganancias. En España este porcentaje apenas supera el 45% y en Uruguay es alrededor del 40%. Y si ponemos el foco en los costos laborales, Argentina es el país de la región en el que más se paga por contratar empleados. A esto se le suma una brecha cambiaría por encima del 100% que dificulta importar insumos, un riesgo país por encima de los 2 mil puntos que dificulta el financiamiento -el acceso al crédito en Argentina es el 8% sobre el PBI, en Brasil 70 y en Chile casi 100- y una falta de acompañamiento que hace que en 10 años no haya crecido el empleo privado.

Si miramos la provincia de Entre Ríos el panorama es aún más desolador: con toda la riqueza y el potencial que tenemos los entrerrianos, en el ámbito privado trabajan 127.000 personas, mientras que en el sector público son más de 170.000. Cada mil habitantes hay sólo 92 asalariados registrados privados. Es una de las provincias con mayor potencial productivo de la Argentina y el costo de la energía es el tercero más alto de todo el país.

Estos datos duelen, pero tenemos que entender que son apenas el síntoma. El problema de fondo que nos limita profundamente a los argentinos es la falta de eficiencia del Estado que, lamentablemente, está mayormente al servicio de la política. Cuando hay un Estado de semejante tamaño como el que tenemos, se necesitan muchos impuestos para financiarlo. Y, en esta encrucijada, el círculo vicioso que impide nuestro desarrollo se retroalimenta: no hay incentivos a la inversión, no se genera trabajo genuino en el sector privado, el Estado genera más empleo público y, para financiarlo, se ahoga a la gente con más y más impuestos.

¿Cómo logramos revertir este proceso? En primer lugar, con tres elementos básicos: sentido común, institucionalidad y decencia. Tres elementos esenciales con los que, si queremos, podemos cambiar nuestro futuro.

El sentido común es indispensable para avanzar de manera firme cuidando el bienestar de todos. Sin sentido común no hay claridad para definir un rumbo ni para tomar decisiones acertadas. Sin decencia no hay posibilidad de generar confianza. Y sin institucionalidad, la incertidumbre sólo logra expulsar a los que quieren crecer. Son precisamente estos tres elementos los que más le faltan a este gobierno. Mientras los trabajadores le ponen el cuerpo y empujan para adelante, se decreta una jornada no laborable. Mientras las pyme piden reglas claras y estabilidad, se pretende correr el foco.

Ésta es la base, la cuestión de fondo sobre la cual debemos partir. Y, partiendo de ella, hay que llevar adelante algo indispensable que nos va a permitir generar cambios concretos que impulsen mejoras reales para la gente: un gran acuerdo político y social sobre los temas prioritarios.

En primer lugar, hay que generar previsibilidad y reglas claras, con un tipo de cambio estable que les permita a los emprendedores planificar a largo plazo y con la firme decisión de avanzar hacia el equilibrio fiscal. En ese sentido, la política tiene que ser la primera en dar el ejemplo, terminando con sus privilegios y reduciendo los gastos improductivos que mantiene hace tantos años. La política tiene que dejar de ser un lugar donde uno “va a salvarse” para ser un lugar donde “uno va a trabajar al servicio de los demás”.

Cuando hablamos de las reglas de juego, fundamentalmente hablamos de la carga impositiva que expulsa a quienes quieren apostar al país. Emprender no puede ser un deporte de riesgo. Como tampoco puede serlo contratar gente. Hoy generar trabajo, a causa de los costos laborales, se ha vuelto una fuente de dificultades que muchos prefieren evitar. Y ninguna industria sobrevive sin trabajadores. Para revertir este escenario, el camino es el diálogo entre el Estado, los representantes de los trabajadores y los empresarios para pensar juntos la mejor manera de volver a generar empleo de calidad.

Si hablamos de riesgos, no podemos dejar de mencionar la seguridad. Un industrial no puede trabajar con las persianas bajas o resignar sus pocas ganancias para invertir en seguridad privada. Necesitamos planificación, firmeza contra los delincuentes e inteligencia para combatir a las mafias y el narcotráfico.

Por último, la base del desarrollo es la educación. Un país con solo 16 de 100 chicos terminando el secundario a tiempo es un país que no avanza. Lo veo en Entre Ríos que, a pesar de ser la tierra de Justo José de Urquiza -uno de nuestros grandes padres educadores- hoy es una provincia donde a los chicos les cuesta terminar la escuela y, si lo hacen, deben irse a buscar oportunidades a Córdoba, a Santa Fe o Buenos Aires. Hay que formar a los chicos con una educación orientada al trabajo, recuperar el valor de las escuelas técnicas y, por supuesto, formar en idiomas, en robótica, en programación y en educación financiera, habilidades fundamentales.

Por otro lado, debemos hacer las obras de infraestructura necesarias para que los productores puedan bajar los costos logísticos y ser más competitivos. No puede ser que un cuyano tenga que sacar su producción por el Pacífico o que los que tienen una fábrica no puedan incorporar equipos por miedo a que un corte de luz les arruine la producción.

Necesitamos invertir en caminos, en rutas, en puertos, en telecomunicaciones y en la matriz energética. La Argentina tiene debajo de su tierra nada más ni nada menos que la tercera reserva de gas no convencional más importante del mundo: Vaca Muerta. Los fundadores del desarrollismo planteaban que el petróleo, acompañado por el agro, nos iba a permitir ser un país industrializado. Es decir, proponían apoyarnos en nuestras ventajas comparativas para generar desarrollo en un sector que nos permitiese dar el salto hacia el progreso. Lo sintetizaban en una ecuación clara: carne + petróleo = industria. Una fórmula que nos hizo grandes y nos permitió exportar como nunca antes. Una fórmula a la que hoy tenemos que apostar, pero de manera nueva, aprovechando nuestras riquezas actuales: energía (gas y litio) + campo = industria del conocimiento. Ahí es donde está la clave. Los miles de ejemplos de argentinos con talento y creatividad para pensar fuera del molde son la viva muestra de que tenemos un gran potencial para dar el salto que necesitamos. Lo veo en mi provincia todos los días y es inevitable sentir esperanza.

Confío en que podemos cambiar la historia. Y no confío por una cuestión de optimismo ingenuo. Confío porque veo la capacidad y la energía de los entrerrianos y de todos los argentinos: la veo en los trabajadores que se levantan temprano y, a pesar de los bajos salarios, ponen en marcha la fábrica. En los emprendedores que conservan la cultura del esfuerzo y siguen produciendo aunque los llenen de trabas. En los grandes empresarios que exportan al mundo y siguen eligiendo nuestro país aún en un contexto de incertidumbre.

En mis últimas recorridas por mi provincia, todavía no me encontré con ningún entrerriano que me haya dicho que quiere tirar la toalla para siempre porque “la provincia no tiene arreglo”. Y estoy seguro de que a lo largo y ancho de todo el país existe ese mismo empuje, esa resiliencia y esa capacidad de innovar y de tirar para adelante.

Ya es hora de que los que siguen apostando al país puedan mostrar lo que son capaces de hacer en condiciones favorables.

Vamos a seguir impulsando desde el Congreso el desarrollo de la industria, que tanto nos benefició y que nos puede permitir dar el salto al futuro. Y vamos a hacerlo porque, en el desarrollo de la industria, no hay otra cosa que el futuro de los argentinos.

Saludo con gran admiración a todo el sector industrial.