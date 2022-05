Problemas de la política vs. problemas de la sociedad

Javier Milei, en la mira de las dos coaliciones

El alerta temprana sonó para los políticos tradicionales, aunque parecen padecer de hipoacusia: Javier Milei. Este dirigente que acumula adhesiones denostando a la política, enancándose en su mala praxis, está protagonizando cuanto menos un tercer espacio que al menos hoy alcanza los dos dígitos como sus oponentes. Las coaliciones que supimos conocer con la concepción modelo 2019, cree esta cronista –con poco riesgo de equivocación- no las volveremos a ver, dado que las diferencias internas son muy profundas.

Milei interpreta el enojo de un sector cada vez más importante de la sociedad argentina que sufre la desconexión de la política con sus necesidades. Cuando la misma se ocupa en forma egocéntrica de sus prioridades: justicia, poder, poder... Y no sabe, no puede o no le importa demasiado ir por la inflación, la inseguridad y el alimento de ambas: la corrupción.

Argentina se encamina cuanto menos a dividir su electorado en tres. Esto, sí y solo sí , la desesperación del poder genere el milagro de pegar el cristal roto, tanto en la coalición oficialista como opositora. Si esto no funciona, nos encaminamos a un esquema parecido al de Perú, donde cada coalición se dividirá por lo menos en tres partes, más Milei.

Veamos: en la oficialista, el domingo el Presidente y su Vice soplaron las velitas festejando dos meses sin hablar. Un dirigente que la conoce como pocos le dice a Infobae: “A Cristina ya no le contenta más nada de lo que haga Alberto. Cree que la elección del 2023 está perdida. Por algo el nuevo bloque del Senado se denomina Unidad Ciudadana” . Este dirigente afirma que tanto Néstor como Cristina reaccionan así cuando está en juego su centralidad y pasan a la oposición. Me pregunta qué gobernador terminó su período en Santa Cruz más allá de Alicia Kirchner. Rápidamente le consulto si veía en el horizonte esta posibilidad para el gobierno del presidente Fernández, pero lo niega enfáticamente.

Veamos: en la oposición el miércoles pasado JxC discutió un manual de procedimientos y aprobó un estatuto que regula su funcionamiento. Hacía seis años que la coalición no lo tenía, lo que provocaba cierta anarquía. Precisamente el artículo 6 de dicho estatuto desencadenó lo que es de público conocimiento. El mismo prevé que para cualquier nueva incorporación, esta deba ser aceptada por unanimidad. Esto produjo una ruptura que algunos creen aún poder superar. Lo cierto es que el tema es más profundo que lo expresado periodísticamente por Patricia Bullrich. Se evidencian dos vertientes con posturas muy distintas. En una impera el espíritu de introducir –de ser gobierno- cambios profundos. En la otra el espíritu es el de una especie de Pacto de la Moncloa, con casi todos. Lo que se observa son dos formas de concebir un proceso de cambio en la Argentina próxima.

Un tema irresuelto, y no menor, es saber de qué manera los cuatro partidos que hoy integran JxC elegirán sus candidatos. Para esto las PASO quedan demasiado lejos. Ramón Puerta, del Peronismo Republicano Federal le dice a Infobae: “ Voy a proponer que antes de fin de año vayamos a una interna sólo con candidatos a Presidente, para que luego el que sale segundo vaya al casillero de la vicepresidencia, el que sale tercero a Jefatura de gabinete, etc” . Lo cierto es que JxC deberá encontrar una metodología para no ir con cuatro candidatos a Presidente a las PASO. Quedó minimizada la agenda que JxC desarrollará en los próximos 90 días, con reuniones en el interior del país con distintos tópicos. Si bien los principales integrantes de JxC creen que aún hay posibilidades de continuar como tal, no descartan escisiones futuras.

Milei está en el espejo retrovisor de ambas coaliciones.

Este archipiélago con tantas islas, aísla al país de conformar una corriente que protagonice y se prepare para gobernar con políticas posibles, dando respuestas a la agenda de la realidad argentina.

Una vez más esta cronista se permite llamar la atención sobre la inseguridad, diciendo Rosario es Argentina. El gobernador Omar Perotti inauguró el 140° período de secciones ordinarias de la Legislatura, donde solicitó que todos los estamentos del Estado, Municipios, Comunas y la sociedad toda, hagan escuchar sus voces a Nación solicitando la presencia de más efectivos federales, así como también una estructura de justicia más sólida y acorde al tamaño del problema. No ahorró críticas a Nación con respecto a que existe un federalismo que nunca se desarrolló plenamente y demostró que esto ocurre en el combustible, las tarifas eléctricas, de gas, y el transporte ; mencionando que esta distorsión afecta a los santafesinos. Esta cronista lamenta que en Santa Fe la seguridad no tenga estatus de política de Estado.

A propósito de la gravedad que impera especialmente en Rosario, próximamente habrá dos hechos protagonizados por la Justica Federal a destacar. La Asociación de Jueces Federales (jueces de Comodoro Py básicamente, donde tiene una impronta el ex presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti), ante los altos índices de homicidios históricos cuadruplicando la media nacional, motu proprio se reunirán en la Facultad de Derecho de la UNR, con la presencia de los cuatro ministros de la Corte, hecho histórico que señala la preocupación sobre la alarmante situación del narcotráfico y el crimen organizado. Esto se llevará a cabo el día 12 de mayo. Concurrirán el gobernador Perotti, diputados, senadores, intendentes. Es parte del reclamo permanente de los jueces federales rosarinos. En esta ocasión la idea es solicitar a los otros dos Poderes respuestas sobre las necesidades estructurales e instarlos a buscar una salida firme, que sin la concurrencia de los tres Poderes, el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado no tendrá solución. A su vez la Cámara Federal de Casación Penal, que contiene a todos los Tribunales Orales del país, y ante el reclamo insistente del interior, se reunirá por primera vez en Rosario. Estos dos encuentros demuestran cómo el tema del avance del crimen organizado y el narcotráfico preocupan e inquietan a todo el Poder Judicial nacional, ante la posibilidad de emigrar a otras provincias, y hacer de Argentina un país totalmente dominado por las mafias.

SEGUIR LEYENDO