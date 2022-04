Principios básicos para un inversor

Cabe resaltar que siempre es aconsejable canalizar las inversiones con vehículos e instituciones reguladas y con trayectoria probada

Muchas veces hemos participado en alguna charla en la cual nos aconsejan en qué invertir nuestros ahorros. Lo cierto es que, más allá de las recomendaciones de inversión que podamos hacer, lo más importante es entender el contexto, horizonte y nivel de tolerancia al riesgo entre otras cuestiones, para luego comenzar a bosquejar un portafolio de inversiones.

En cuanto al contexto, es importante determinar cuánto de nuestro patrimonio se destina a inversiones financieras y cuánto a inversiones no líquidas.

El tradicional dicho “invierto sólo en ladrillos” a veces choca con la rentabilidad esperada para una inversión inmobiliaria y más aún cuando los aspectos legales varían rápidamente, (como la Ley de alquileres, los cambios impositivos, etc) o sacudones macroeconómicos que dan volatilidad al precio del metro cuadrado.

Otro punto muy relevante a tener en cuenta es la liquidez o disponibilidad del bien cuando uno quiere salir de esa inversión. En ese sentido, existen fondos inmobiliarios que diversifican y también mejoran las condiciones de liquidez. Por ende, no solo es importante determinar cuánto de nuestros ahorros se destinan a inversiones no líquidas, sino también nuestro horizonte de inversión.

Las inversiones de corto plazo, en general, deberían estar sesgadas a un perfil más conservador y de mayor liquidez, dado que vamos a necesitar de los fondos de manera temprana. Por el contrario, inversiones de más largo plazo priorizarían la renta variable.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay personas que toleran más o menos la volatilidad o el riesgo de las inversiones y hay factores personales que difieren para cada inversor. Además, considerando los períodos inflacionarios que tenemos en nuestro país, en general debemos medir la inversión en moneda dura o pesos constantes. Debemos entender que, si tenemos una obligación de compra futura de un bien y queremos realizar una inversión temporal, es importante ´hedgear´ o estar cubiertos en la evolución de nuestras inversiones con el bien a adquirir. Por ejemplo, si nuestros ahorros van a destinarse a la compra de un inmueble, deberíamos realizar nuestra inversión con activos que le ganen al precio del metro cuadrado o al costo de la construcción. Lo mismo si lo destinamos para consumo futuro que en este caso debería ganarle y tener cobertura por el índice de inflación para no perder poder adquisitivo.

Existe una concepción instalada que dice “con poco capital no se puede invertir o diversificar” y lo cierto es que no hay nada más alejado de la realidad. Desde Argentina cualquier inversor pequeño puede tener exposición a los índices americanos de acciones más relevantes como el S&P 500, acciones como Coca Cola y Johnson & Johnson o sectores como el energético, bancos, etc. Tampoco es necesario tener dólares en el exterior, ya que con una cuenta y pesos en una sociedad de bolsa o ALyC, que hoy se abre y opera desde el celular, alcanza. Lo mismo sucede con los fondos comunes de inversión, que invierten en bonos o acciones y requieren de inversiones mínimas de $1.000 o incluso menos.

Por último, es importante resaltar que siempre es aconsejable canalizar las inversiones con vehículos e instituciones reguladas y con trayectoria probada. Es tanto o más relevante con quién realizó las inversiones que cómo invierto.

Como dice un veterano inversor de los mercados globales como Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y mano derecha de Warren Buffet por décadas: “La vida es como una partida de póker, donde a veces tienes que aprender a pasar cuando tenías una mano que te gustaba especialmente. Tienes que aprender a gestionar los errores y los nuevos acontecimientos que cambian las probabilidades”.

SEGUIR LEYENDO