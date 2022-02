Ucrania: ella baila sola

Imagen de archivo de soldados ucranianos caminando en la estación central de ferrocarriles de Kiev, Ucrania. 25 de febrero, 2022. REUTERS/Umit Bektas

La invasión rusa nos va poniendo delante cambios inesperados.

Aquí se riza el rizo de tal forma que se cruzan complicaciones y oscurecen los hechos. Los medios cumplen aún a costa de poner más oscuridad que luz y nadie quiere pasar a la historia sin un bocadillo oportuno. Bueno, no es algo para reprochar pero , aunque no sea necesario que cada uno sea un estudioso a dedicar toda la vida la presencia rusa en la historia, produce alguna melancolía acudir a cada rato alguna precariedad cultural en reemplazo de la la seca, sobria precisión, los hechos. No somos perfectos. La brutal embestida de Putin se informa con atención y de la manera en que se pueda. Y está bien. Al hablar de una periodista muy calificada desde Roma- es rusa, vive allí y mantiene con Moscú contacto permanente- me pone al tanto de que allí el régimen de Putin impone una versión falsa y permanente: las tropas rusas acuden en defensa de la amenaza ucraniana de mantener un gobernó filo nazi, corrupto y agresivo. Todo es por el bien del pueblo. El pequeño habitante del Kremlin se ha arrojado sobre Ucrania, un país democrático de 44 millones de habitantes, y ha removido la tragedia del avance sobre Hitler con cima en Stalingrado, la batalla más sangrienta registrada jamás , con dos millones de muertos, hechos de antropofagia y locura- cada soldado permanecía solo 24 horas - y 100 días de espanto en el frío casi irreal. Vinagre sobre heridas deja caer para mantener una brutalización a la vista.

Anunciar el deber de salvar de nazis, y drogadictos regidos por el gobierno de Ucrania es parte de la propaganda sin alternativa de la Rusia actual en guerra provocada por Putin. Stalingrado, hoy Volgogrado, significó el principio del fin de Hitler . La rendición alemana con el general von Paulus a la cabeza, esa espantosa reducción de la condición humana es utilizada con el uso del patriotismo emocional. El precio de la Operación Babarroja de Alemania sobre Rusia tuvo un número : 20 millones de seres.

Pero no hay un inverosímil gobierno neonazi ni Rusia agrede en defensa propia. La mentira es arma eficaz, pero se debilita con los días.

Lo cierto es que Ucrania está siendo atropellada , el sufrimiento es tan grande como la pasión y valentía con que exponen los soldados y la población. Tanques y misiles rusos podrían abarcar en teoría todo el territorio en dos días. Y no ocurre. ¿Habrá una tregua y unas condiciones en algún lugar? Se avendrá a hacerlo el presidente Zelenski en Bielorrusia, aliado de Putin, último dinosaurio estalinista? Todo se mueve con mucha rapidez. Es muy posible. La pelea es conmovedora, pero asimétrica.

Ella baila sola, aunque no tanto. En Gran Bretaña se cerrarán las enormes fortunas de los oligarcas que forman el círculo áulico de Putin. El más conocido es Roman Abramovich, quien se ha visto forzado a dejar el control del Chelsea- le encanta jugar con su metegol real-, se le retirará pasaporte dorado- residencia sin límite-, se congelaran sus cuentas. Juguetes favoritos de los amigos de Putin , además de Abramovich, asoman Rotemberg y Gennady Timchenko , obscenos personajes hinchados de oro – la versión oficial rusa es que vive en un departamento chico y recibe 140.000dólares al año, mientras el Senado norteamericano asegura que tiene no menos de 100.000 millones , el hombre más rico que haya existido- tienen también equipos de fútbol británicos : se cancelarán contratos grandes por publicidad en las camisetas. Se interceptarán propiedades de casas, yates, fondos disponibles de inmediato. Todos tienen origen en el derrumbe soviético y la apropiación del gas, el petróleo, armas, medios de comunicación , tecnología. Eran gerentes del Estado comunista y se quedaron con aquellos banquetes.

Ursula von der Leyen , presidente de la Comisión Europea, anunció el cierre de todo vuelo ruso en su espacio. Las protestas se suceden y son día a día más numerosos.

Elon Musk ofrece su satélite con internet para Ucrania. El gran gato chino espera y no apoya: prefiere esperar. Hay varias provincias de China que aspiran a la secesión y la independencia, el modelo de Putin con las regiones prorrusas de Ucrania. Mal negocio para Shi. Distancia. Finlandia y Suecia alzan la voz contra la amenaza del presidente vitalicio ruso de proceder de algún modo si algún día se aproximaran a la OTAN: “Nosotros decidirán nuestro destino”. En tanto Putin ordena una alarma defensiva nuclear.

En nuestro pago querido florece la amanerada y meliflua diplomacia . Un pasito aquí, una omisión allá, algún abanico por ahí, se muestra favorable a la invasión de un potencia nuclear sobre un país invadido por una forma de gobierno afixiante , envenenador – lo reconoce- “No hemos intentado pasar matar a Navalny. Nosotros lo hubiéramos hecho bien”- , y por cierto mantiene al opositor en una jaula como, en El secreto de sus Ojos.

Hay muchos partidarios de la invasión entre nosotros. Por admiración al autoritarismo, al desprecio por la democracia- “burguesa, obsoleta, liberal”- , por odio a los Estados Unidos, por negocios, por fascinación tormentosa. Se prefiero, en la amanerada y meliflua diplomacia, a las peor barra brava :Nicaragua, el socialismo vampiro de Venezuela, las organizaciones terroristas, los estados que los proveen).

Ella baila sola. Pero mucho menos a medida que pasan y la acompañe desde Occidente: con libertad, con medios y opiniones distintas, contra toda forma de opresión. Setenta años de reconstrucción europea no será perdida con facilidad al tener, más que la desgraciada y corajuda Ucrania , todo Occidente . Nadie puede asegurar que la soledad no cambie de protagonista.





SEGUIR LEYENDO: