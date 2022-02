El Gobierno busca acordar con el FMI, mientras la oposición acuerda reglas de convivencia

El proyecto sobre el acuerdo con el FMI será tratado próximamente en el Congreso (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Argentina expone un desorden pocas veces visto. La sucesión de problemas sin resolver así lo demuestran.

En el caso de FMI, un destacado economista (cuyo off se justifica) le dijo a Infobae: “Anunciado el marco general bastante excepcional por decisión de Estados Unidos y transmitido al FMI, el resto se puede terminar en una semana. Y todavía pueden hacerlo, pero estamos con demoras que no se justifican después de 24/25 meses”. En el Congreso el presidente del boque oficialista, Germán Martínez, intenta que no haya expresiones públicas adversas hasta que el mismo se conozca. Habría logrado que Máximo Kirchner coincidiese con esta postura, es decir, no adelantar posiciones que aún no están debidamente definidas. A propósito, recuerdan los memoriosos que cuando Néstor Kirchner envió el decreto que lo habilitaba a usar reservas para pagarle al FMI, en una sesión presidida por Alberto Ballestrini del 22/12/2005, dicho pedido obtuvo 130 votos por la afirmativa y 65 por la negativa.

Uno de los puntos que trascendió para lograr el acuerdo con el FMI, está relacionado con la merma de subsidios. Esto afecta a todo el cuadro tarifario, comenzando esta revisión por el transporte . Es un tema complejo, especialmente en el AMBA, donde adquiere más voltaje político que económico. El jueves a las 15, en la sede del Ministerio de Transporte, se reunirán el ministro de gobierno de CABA, Jorge Macri, y el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, junto a sus respectivos equipos técnicos. Como bien señala el especialista en temas de transporte y energía Antonio Rossi, todo tiene origen en una ley de 2012 con la transferencia del servicio de subtes a la ciudad y la fiscalización, control y potestad tarifaria de 32 líneas de transporte urbano. Al rechazo de Horacio Rodríguez Larreta le apareció de manera inesperada la postura de dos gobernadores de JxC, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, quienes verían con buenos ojos que la brutal diferencia que hoy existe sea zanjada. El boleto mínimo es de $18 en CABA y un promedio de $50 en el interior. Si Larreta aumenta el boleto, Buenos Aires también lo terminará haciendo. Con esto se entusiasman en el ministerio de Transporte a la hora de que Larreta sea el facilitador de la mala noticia.

Más temprano que tarde el Gobierno tendrá que hacer lo propio con las tarifas eléctricas. Hasta ahora habría un intento de aumento a los sectores pudientes, no a la clase media . El desfasaje no sería cubierto con esta iniciativa. El Ingeniero Raúl Bertero, presidente del CEARE, recomendó: “Habría que hacer un plan gradual aumentándole a todos los sectores, menos a los sectores vulnerables, en un periodo de cuatro años hasta alcanzar los costos reales. Al mismo tiempo deberían actualizarse las tarifas con la inflación y bajar el costo real de la electricidad significativamente. Esto se puede lograr si Argentina pudiera tener tasas normales de riesgo país, acompañado de una disminución de los costos basados en las condiciones excepcionales de nuestro país para la producción con gas natural, energía eólica y energía solar”.

Si bien el día a día de los problemas argentinos marcan una agenda distinta, no pasó desapercibido que la coalición opositora la semana pasada protagonizara un hecho histórico luego de seis años de convivencia, dado que logró darse una institucionalidad, conformando orgánicamente las reglas de juego, designando autoridades a nivel nacional y provincial. Este paso es trascendente, esta coalición nacida en el 2015, nunca logró traspasar la barrera de lo electoral, nunca logró ser una coalición política. A lo sumo fue una coalición parlamentaria . Jesús Rodríguez presidente la Fundación Alem, le dijo a Infobae: “Se trata de un salto de calidad en la organización y reglas de funcionamiento de la coalición. Quedó constituida la mesa nacional de JxC, con los tres fundadores del espacio: Macri, Sanz y Carrió. Más los presidentes de los cuatro partidos: UCR, PRO, CC y Peronismo Federal. Además se constituirán las mesas provinciales, incluyendo los partidos provinciales que adhieren. Se estableció una coordinación parlamentaria con los bloques de ambas Cámaras. Y que las Fundaciones de los cuatro partidos avancen en la confección de un programa de gobierno y reglas de funcionamiento, así como también reglas para las divergencias”. Este paso no es menor, llevará a que la coalición opositora tenga una voz unificada, una presencia colectiva y en paralelo precandidatos a Presidente que recorrerán el país dentro del continente JxC. Queda descartada la presencia de los libertarios encabezados por Javier Milei.

Los argentinos debieran tener ingresos para pagar los alimentos y la energía. La energía, como la comida y la educación, es indispensables para la vida. El desorden de vieja data de los problemas de Argentina se resume en lo que expresa el periodista económico Alejandro Bonalumi: “La inflación 2021 en números redondos fue del 52%. El salario de los privados en relación de dependencia superó en un 1,5% a la inflación, los salarios del sector público lo hicieron en un 6%, mientras que el sector cuentapropista informal quedó retrasado casi en un 12%”.

Santa Fe

La Fiscal Regional de Rosario del MPA, Dra. María Eugenia Iribarren, a propósito de la conformación de una comisión especial sobre el triple crimen de Ibarlucea, afirmó a este medio: “Debemos formar nuestros propios investigadores, no podemos contar con la policía u otros organismos. Necesitamos información confiable. Hay concursos, pero no condicen con el presupuesto de la Fiscalía. En el 2009 teníamos una tasa de criminalidad similar a la de Córdoba, a partir de ese año se incrementó, triplicándose hoy. Es obligación analizar qué pasó y qué debemos corregir. Santa Fe es una provincia plana, no debiéramos tener dificultades para saber cómo llega la droga y cómo se instala. Falta una decisión política consensuada por todos. No se resuelve con un plan a 2 ó 4 años. Sólo vemos un todos contra todos. Es imprescindible que se confeccione un plan político y se sostenga, tanto en lo nacional como en lo provincial”.

El informe de la Federación Industrial de Santa Fe entusiasma al sector político. Su titular Víctor Sarmiento señaló a Infobae que en todos los rubros, luego de tres años negativos, durante el 2021 la industria se ha recuperado en 5,3% por sobre el 2018. Y se entusiasmó: “La diversidad nos lleva a que lideremos en el país el crecimiento industrial y la recuperación de puestos de trabajo. La clave fue que el gobierno de Perotti entendió la necesidad de abastecer el mercado interno potenciando la sustitución de importaciones e impulsó una política de exportación de los productos santafesinos. Acordó créditos con el Banco Nación por $25.500 para nuestros sectores industriales”.

Otro tema no menor fue la reunión en Reconquista de Perotti junto a los gobernadores Zamora y Capitanich. Acordaron proyectos en conjunto para obras en los Bajos Submeridionales por $27.700 millones. Esto implica producción y trabajo.

El presidente del PJ Santa Fe, Ricardo Olivera, impulsó una rueda de reuniones convocando a distintos sectores que integran la coalición de gobierno. La ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, siempre muy cauta en sus expresiones, le solicitó la conformación de una mesa política integrada por todos los sectores: “Este fue nuestro pedido inicial en el 2019 para acompañar la candidatura de Omar Perotti. De a uno no tiene mucho sentido. Es muy sano constituir una mesa donde podamos aportar conocimiento en distintos temas. Le dejamos el planteo de la necesidad de saber si el gobernador quiere esta mesa”. Siente que en temas de seguridad y adicciones tiene mucho para aportar. A propósito sostiene que el programa que intentó desarrollar el anterior ministerio de seguridad en estos temas, era un camino interesante. Lamenta que la diputada que la representa en el parlamento santafesino Matilde Bruera, no sea oída por sus pares. Días atrás el diputado Luis Rubeo presentó un proyecto para citar al Fiscal de Estado Dr. Rubén Weder, para que explique los avances sobre el sumario administrativo ordenado por el gobernador, en pos de dilucidar si había incumplimientos legales en la actuación de los funcionarios de seguridad que fueron acusados mediáticamente. Dice la diputada Bruera: “Disiento con este proyecto que fue aprobado, dado que el tema del supuesto espionaje ilegal sólo está en los medios, ni siquiera los fiscales penales han podido hasta ahora imputar el hecho. En este momento el sumario administrativo no tiene ni causa ni encausados”.

Por el lado de la coalición opositora, el senador nacional Dionisio Scarpin, apoyado fundamentalmente por municipios y comunas radicales, recorre la provincia y prepara el proyecto 2023. Y contó a este medio: “si me toca ser candidato a gobernador, lo seré. Y si no acompañaré”.

En Santa Fe por estas horas se impulsa desde la oposición un Frente de Frentes. Si bien el ex gobernador Bonfatti apareció luego de mucho tiempo y con un mirada favorable a la conformación del mismo, la diputada nacional Mónica Fein y presidente del partido Socialista, aseguró a Infobae: “Es momento de fortalecer el Socialismo, y no apurar ningún Frente de Frentes, ni ningún mecanismo de alianza que no sea el FAP con el que fuimos a elecciones”. Y concluyó: “cualquier debate electoral apresurado, nos aleja aún más del proceso que vive hoy la sociedad. Nuestra idea es concentrar la discusión política en los temas que le interesan a la gente”.

SEGUIR LEYENDO