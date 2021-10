La realidad penetró la burbuja política

Tanto la oposición como el oficialismo quedaron shockeados por sus distintas realidades (Gustavo Gavotti)

La política quedó en la burbuja de su autismo y la realidad de las PASO le entró sin barbijo. Este virus (de la realidad) inicialmente generó pánico en el oficialismo y emborrachó a la oposición, por un resultado buscado aunque no esperado. Pasaron los días y los unos y los otros quedaron shockeados por sus distintas realidades . Cristina de Kirchner impulsó que el oficialismo, en desnudez, discutiese públicamente su desconcierto, producto del cual se generaron los conocidos cambios de gabinete. Hoy estamos en medio del camino hacia el 14 de noviembre. Los tres ministros peronistas con poder de decisión hacen que el gobierno del presidente Alberto Fernández gane en experiencia. Saben qué tienen que hacer, pero el escenario es absolutamente complejo, tanto hacia adentro como hacia afuera. El jefe de Gabinete seguramente deberá resistir el hostigamiento del sector que defiende las políticas de género. Pero en Manzur está la posibilidad de recuperar el voto peronista, tal vez con más fortaleza en el interior del país que en la provincia de Buenos Aires. A propósito del fuego amigo, fuentes cercanas al jefe de Gabinete, manifiestan su preocupación ante el avance de la ley del etiquetado que se trataría hoy. No sólo entienden que golpea fuertemente a la industria alimenticia incrementando costos en momentos que se necesita bajar la inflación, sino que presumen es “un golpe” contra Manzur, dado la importancia que la industria azucarera tiene en el norte argentino, de dónde él proviene. Al cierre de este análisis se evaluaba cómo votarían los legisladores del norte argentino. Por lo visto esta ley no sólo confronta para adentro de la coalición, sino también lo hace dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. En el PRO especialmente no hay unanimidad sobre la misma.

En el caso del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volcó inicialmente toda su experiencia en una actividad intensiva con foco en la ciudad de Rosario, donde el fin de semana se produjo un centenar de detenciones y allanamientos, tratando de ir hacia el núcleo duro que mantiene en jaque la seguridad de la población rosarina. Se observa por primera vez coordinación en las investigaciones entre lo provincial y lo federal. Recordar que de los 176 homicidios producidos en Rosario en lo que va del año, en setiembre se produjeron 28.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, también se plantó fuerte sobre su cargo, desplegando una gran actividad. Se reunió con la Mesa de Enlace, con gobernadores de las provincias afectadas por el cepo a la carne, el cual fue prácticamente eliminado, presentó en sociedad el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Recuerda esta cronista que el mismo tiene un año de antigüedad y que en el recorrido para consensuarlo, en julio del 2020 Roberto Domenench, Gustavo Idígoras y José Martins se reunieron con la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Pregunto: ¿fue necesario perder las PASO para reflotarlo? Si miramos el producido de la semana pasada, queda claro que la apuesta política del oficialismo a la hora de retener senadores recae sobre las provincias de La Pampa y Santa Fe.

A propósito del proyecto del CAA, sus impulsores reconocen que el original presentado en octubre de 2020 tenía 75 páginas, con un capítulo dedicado a los derechos de exportación, donde su primer artículo hablaba de la eliminación automática de los mismos. En el anexo 3 se establecía un cronograma de desgravación a 10 años que comenzaba con una baja de derechos de exportación para el complejo sojero, maíz y trigo. En diciembre del año pasado eso fue descartado por el gabinete económico. Gustavo Idígoras contó a Infobae: “Todos los integrantes del CAA lo sabíamos y coincidimos en que ante un contexto tan complicado como el actual era importante ir por algo, iniciar un largo camino. Esta ley es un primer paso. Después seguiremos con una ley de seguro agrícola. Con un programa de reducción y eliminación de derechos de exportación. En estos dos meses intentaremos que el gobierno elimine totalmente los derechos de exportación para las economías regionales”.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, dio cuenta a este medio de por qué no concurrieron a la presentación del proyecto del CAA, al entender que “del original sólo quedaron lineamientos para una ley de fomento e inversión que claramente, no es la ley que necesita el campo”.

Por su parte el titular del CRA, Jorge Chemes, dijo a Infobae: “Nosotros no acompañamos el proyecto porque no es la idea original que planteamos en el CAA: aumentar las exportaciones y en paralelo reducir las retenciones. Esto no está plasmado en este proyecto, vemos en él una estimulación a la inversión. Vemos bien que haya una desgravación impositiva y que se pueda amortizar anticipadamente, pero en ningún lugar habla de la reducción impositiva que el sector primario solicita”.

Es difícil encontrar coherencia entre la ley de Presupuesto 2022 y el proyecto de ley del CAA, dado que el primero prevé en su artículo 81 mantener el esquema de las retenciones por los próximos tres años. A propósito, el diputado lavagnista Alejandro “Topo Rodríguez” le manifestó a este medio: “Mientras el gobierno le planteó al CAA un proyecto para el desarrollo del campo con una baja de impuestos para mejorar la producción y exportación del campo, al mismo tiempo en el proyecto del Presupuesto Nacional se quiere seguir manteniendo el aumento de las retenciones por tres años más, al 31 de diciembre del 2024″.

Indudablemente Argentina adolece de líderes que sean capaces de entender los problemas que aquejan a la sociedad. El cristinismo está agotado. En el peronismo no aparecerán reemplazos, mientras conduzca el camporismo. Y la oposición carece de ideas y de carisma para las transformaciones necesarias.

Los cambios tecnológicos con vertiginosos, tenemos once unicornios, pero la política todavía discute el ABC de la economía.

Argentina es el tercer país que “exporta” sus ganancias a los paraísos fiscales de acuerdo a la investigación “Pandora Papers”. El país de millones de pobres con millones de dólares en el exterior. Paradojas de la vida. Pregunto. ¿Es porque Argentina hace décadas carece de un proyecto, de un rumbo? ¿Porque adhiere a la cultura de la evasión, del sálvese quien pueda? ¿Quién quiere a la Argentina, quién quiere y puede ir a su rescate? ¿Será que el pecado original es la carencia de ese Ser Nacional que sólo emerge en época de mundiales?

SEGUIR LEYENDO