Las PASO en Santa Fe dirimen institucionalidad

El cierre de listas de las elecciones de medio término presenta algunas rarezas no menores. El interior viajó a Capital Federal para cerrarlas. El federalismo, muy agredido, una vez más. Salvo excepciones los distintos candidatos tienen mandato vigente, riesgo cero. El PRO es uno de los partidos más jóvenes, pero utilizó sin sonrojarse los métodos de la vieja política a la hora de mudar domicilio entre Capital/Buenos Aires y viceversa.

En líneas generales, la coalición opositora siente que este es un momento histórico y lo emparenta con el 2013 en cuanto a no permitir que el modelo K obtenga mayoría parlamentaria para concretar la reforma constitucional, judicial. Además es el primer test para la oposición, luego de sortear el peligro de desunión. Ahora deberán dirimir liderazgos y confeccionar un proyecto -esto es esencial-, que intente enamorar a una sociedad alejada, apática y descreída.

Otro elemento a destacar es que la UCR está demostrando ser el motor de la reconstrucción. Manes es un instrumento pero además, se observa en los cierre de listas radicalistas de todo el país esquemas competitivos. En Santa Fe por ejemplo -donde hay 4 listas- la patrocinada por el senador Felipe Michlig, con referencia en Martín Lousteau, tiene enorme presencia territorial y es la primera vez donde la UCR actúa como protagonista dejando de estar al servicio del Socialismo.

El duelo político entre Diego Santilli y Facundo Manes en provincia de Buenos Aires, adelanta la definición de los presidenciables del sector. De ganar Santilli, respira la candidatura de Rodríguez Larreta. De triunfar Manes, se perfilan Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, el propio Manes, etc.

Desde el oficialismo, con este cierre de listas, la vicepresidenta está garantizando el control de los recursos institucionales, los del Congreso en particular, sea para avanzar o para resistir embates, por eso propone cristinistas, más allá de si son o no peronistas. En ese marco, el oficialismo actuó guiado por sus necesidades.

Cristina Kirchner no pudo llevar a Santiago Cafiero a las listas dado que el Presidente amenazó con renunciar. Pretendía ocupar ese casillero con Wado de Pedro. Al no lograrlo, permitió que el Presidente ubique en provincia de Buenos Aires a su candidata Victoria Tolosa Paz. Si pierde, perderá el Presidente. La fidelidad del albertista Daniel Arroyo, ¿merecía el puesto 12 en la lista de diputados? En tanto, Florencio Randazzo se desdibuja.

Uno de los grandes sectores derrotados es la CGT, que no pudo colocar un solo diputado. Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Hugo Yasky integran las listas por decisión de CFK.

Si en la provincia de Buenos Aires se libra la madre de las batallas políticas, en la geografía santafesina la batalla del peronismo pone en jaque su institucionalidad. El gobierno nacional irresponsablemente –producto de sus propias desavenencias- impulsó una contienda cuyo resultado, va más allá de dirimir las candidaturas de este espacio.

El preámbulo de este desenlace tiene que ver con Carlos Reutemann y el liderazgo del peronismo santafesino que ejerció durante 16 años (1991-2007). A partir de allí ganó el socialismo y la hegemonía política de Reutemann se diluyó. Surgieron así dos jóvenes dirigentes con aspiraciones de ocupar ese poder vacante: Omar Perotti y Agustín Rossi. Hoy queda claro que lo que se dirime en las PASO del Frente de Todos es la conducción del peronismo santafesino. En el 2019 Perotti llega a ganar la gobernación con el peronismo unido. Hasta el lunes pasado el gobernador pensaba en una lista de unidad donde su hombre Roberto Mirabella, encabezase la reelección a senador nacional ofreciéndole a la senadora Sacnun, de enorme cercanía con Cristina, el casillero contiguo. Hace más de un mes atrás Alberto Fernández, caminando por los jardines de Olivos, con encuestas de Haime en la mano, le sugirió a Perotti que Agustín Rossi sea el candidato a senador. Perotti apretó los dientes y siguió sosteniendo a Mirabella. La semana pasada Santiago Cafiero y el propio Presidente, le insistieron ya con la dupla Rossi-Rodenas. Perotti hizo lo propio con sus candidatos. Cafiero se comunicó con Rossi, mientas este miraba el partido de River, habilitándole la interna. El ministro le cuenta a Infobae que había estado ese lunes reunido con Cristina Kirchner, quien le dijo “medís bien” y le pidió por Sacnun, él le dijo que estaba dispuesto a atender su pedido. No hubo nueva comunicación. Agustín Rossi comunicó su fórmula el jueves por la tarde y le dijo a Infobae: “A Alejandra (Rodenas) la eligió Alberto con la encuesta de Aurelio en la mano”. Detalle no menor: Alejandra (Rodenas) es la vicegobernadora de Omar Perotti.

El viernes previo al cierre de listas, a la nochecita, Perotti visitó a Cristina Kirchner y volvió con la fórmula: a senador nacional Marcelo Lewandoswki (actual senador provincial por el departamento Rosario quien llegó de la mano de María Eugenia Bielsa), acompañado por María de los Ángeles Sacnun (de CFK) y encabezando la lista de diputados nacionales: Roberto Mirabella.

Agustín Rossi siempre tributó para el kirchnerismo, pero no siempre obtuvo reciprocidad. Dos cosas le aseguró a Infobae: “no me voy a guardar nada a la hora de ganar. Busco impedir la hegemonía perottista en Santa Fe. Tal vez me lo agradezcan en años”.

Recién el sábado a las 17 hubo una charla entre Rossi y Perotti. El resultado está a la vista. Por las declaraciones iniciales del sector Rossi-Rodenas, es de esperar una interna muy dura con final abierto.

Última pregunta: si ganare la lista impulsada por el gobernador (donde inscribió su propio nombre como suplente y le dijo a Infobae: “no quiero que quede la más mínima duda que esta es mi lista”), ¿en qué lugar se situará en los dos años que quedan de mandato la vicegobernadora Rodenas? ¿Y si la ecuación fuese al revés?

La oposición en Santa Fe observa este escenario con la esperanza que las heridas profundas provocadas por esta interna, la favorezca en votos.

