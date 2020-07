César Vallejos explica que la escuela articulada por los medios remotos, la virtualidad –en definitiva– llegó para quedarse. Ello no quiere decir que la presencialidad no vaya a volver, pero va a regresar complementada con los recursos que hoy trae la nueva tecnología. Necesitamos gente profundamente humana, que sepa que es un ser humano, su maravillosa riqueza, la capacidad de construir conocimiento, de tener un pensamiento libre, un amor incondicional por la verdad. El contacto humano, las emociones, que van más allá de las ideas no las posee el programador que seguro da información, pero no la emoción que es propio de lo presencial.