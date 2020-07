Las sociedades actuales presentan día a día mayores complejidades y por ende desafíos cada vez más complejos. Estos desafíos muchas veces son resueltos por privados, que brindan soluciones y nos simplifican “tareas” para que podamos destinar nuestro tiempo a otras actividades. Los servicios brindados por privados innovan y dan nuevas mejores soluciones día a día. Pero no pasa así con aquellos servicios que debe dar el sector público. El sector público se caracteriza por ser mucho menos innovador que el sector privado. Quizás sea por la falta de competencia o por no ser resilientes a los cambios que el mundo digital nos propone. En ese sentido, los ciudadanos están cada vez mas insatisfechos con los resultados que obtienen por parte de los gobiernos. Como dice Quim Brugué, “no es sólo que lo hagan mal sino que, peor aún, lo que hacen no sirve de nada.”