Lo primero que se destaca entre nuestros resultados es que aproximadamente la mitad de los tratamientos ambulatorios de salud mental (incluidos los consultorios particulares, ampliamente concentrados en algunos barrios de CABA) se interrumpieron en tiempos de pandemia. Y, los que no se interrumpieron pasaron a modalidad remota, con no pocas consecuencias para profesionales y pacientes: casi 70% de los profesionales que habían tenido que cambiar de lugar de trabajo creían que había impactado negativamente en ellos/as y los problemas técnicos para establecer las comunicaciones y mantener sesiones remotas fueron mencionados por casi el 80% de los profesionales. De forma pareja, 50% de los profesionales y de los usuarios tuvieron la percepción de que el cambio en las pautas de interacción para llevar adelante los tratamientos había sido bastante o extremadamente difícil. Si esta modalidad de tratamiento llegó para quedarse por algún tiempo aún, no es un dato menor que incluso a quienes lograron continuar los tratamientos les resultó difícil realizar esta adaptación. Adultos mayores, niños y personas con dificultades en el acceso o con desconfianza hacia la tecnología tuvieron un escollo adicional. La afectación de los tratamientos no fue pareja según grupo etario, sector en donde se recibe la atención y dificultades económicas. Los más vulnerables habrían visto más afectados sus tratamientos, acrecentando las inequidades. Como tantas otras cosas, la pandemia tampoco afecta por igual a quienes tienen comprometida su salud mental.