Caso 2. Tarjeta de Crédito No Bancaria. Gonzalo es abogado y al igual que Carla trabaja de manera independiente, acumuló una deuda con su tarjeta de crédito, en este caso es una tarjeta no bancaria. También paga luego de tres meses el capital en 9 cuotas iguales y consecutivas. Pero como es un plástico no bancario, la tasa de interés es mayor. Considerando las actuales, puede llegar a 100% anual. Así, su cuota mensual promedio sería –entre capital e intereses– de $20.000. Termina pagando más del 70% del saldo financiado.