El Presidente inició su gestión en la pandemia y, entusiasmado con las encuestas, tuvo una epifanía galtierista. Por aquel entonces, les decía a los niños que le enviaran dibujitos y contestaba tuits de gente de la farándula. En la política hay una relación directa entre lo que dicen las encuestas y la estupidez de los políticos. Las encuestas las pagan ellos y cuando les va muy bien (siempre dura poco) creen que son los elegidos. En Fernández fue muy elocuente. En aquellos días de tocar la guitarra y mirar dibujitos creó una dicotomía falsa y peligrosa: Salud vs. Economía. Un Presidente debe ocuparse de todo en un mismo plano. Esa afirmación “temeraria”, producto de la borrachera de las encuestas, encuentra hoy su parte oscura. La sanidad sigue en peligro porque no fortalecieron el sistema de salud y no siguieron los ejemplos de países que tuvieron más éxito en la gestión del tema. Además, se sigue descuidando al personal de salud en términos de seguridad personal. Y en el plano económico, hay datos que dan miedo. Según información del Observatorio de Deuda Social de la UCA, desde el inicio de la crisis hasta fines de mayo se perdieron 860.000 puestos de trabajo (ese número crece día a día). Calculan, también, que el 50 por ciento de los argentinos será pobre. No cuidaron bien la salud y destrozaron la economía. Siempre se supo: para lo único que son buenos los kirchneristas es para robar. Esa es la única especialización que tienen. En lo demás hacen agua. Y como tienen que justificar su mala praxis en todo inventan enemigos y van contra eso. El tema es que con esta crisis se les nota mucho la metodología. Son como un mago berreta al que se le ven los trucos.