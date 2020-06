Nos deja su extraordinaria admiración por “el milagro argentino”: el haber roto las cadenas españolas, pero no sólo las militares, sino, como ningún otro país latinoamericano, las jurídicas y económicas, gracias a Alberdi, a quien adoraba, y Sarmiento, al que difundía como pocos. Porque para Armando, “América Latina sería libre cuando se libere de sus liberadores”, o sea, él creía básicamente en la libertad interna, no sólo la externa. No fue la lluvia la que condujo a la riqueza de la Pampa Gringa, sino las instituciones creadas por hombres en el siglo XIX.