Mientras marchamos hacia el abismo en actividad el empleo también se curva, aunque a un ritmo más lento . Ello es así en el empleo formal no solo por las fricciones que introduce la regulación que limita o directamente impide ajustes instantáneos, sino porque el empleo es un recurso necesario en el proceso productivo, y en una economía con fuertes ciclos y elevados costos de contratación y despido como la Argentina las firmas ya trabajan con planteles ajustados aun durante la expansión. De allí que uno habitualmente no observa un desplome de empleo (privado) formal en una recesión, en particular en un contexto inflacionario en que parte de los ajustes se realizan por precios. En cambio en el empleo informal el ajuste es más rápido, y en general si la demanda se desploma también cae inmediatamente el empleo. Ello es así no solo por la regulación, sino porque muchos informales son cuentapropistas y como tales son empresarios que cuando no tienen demanda simplemente no tienen empleo .