A pesar de ello, las demandas de consumo asociado a la satisfacción de necesidades básicas y de subsistencia no son elásticas: la contracción de la economía formal se complementa con la expansión de la economía informal que acarrea menores costos laborales, fiscales y de insumos; no se ve sometida al cumplimiento de estándares de calidad y seguridad, etc.