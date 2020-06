Obviamente, esto incrementó el pánico de los políticos, aunque intuyo que ya no tanto el de la gente, que en muchos casos ya está cansada del encierro , del “home office” y de no poder abrazar a su mamá, a su nieto recién nacido, o a un amigo frente a la muerte de un ser querido producto de enfermedades no relacionadas con el coronavirus (que también existen, no nos olvidemos).