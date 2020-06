Los resultados obtenidos, con la información (parcial) disponible y los supuestos adoptados no son muy alentadores: considerando el AMBA en su conjunto, hay entre 38 y 65 días hasta que la demanda de UCI de pacientes críticos de Covid-19 agote la capacidad del sistema. (El país en su conjunto luce mucho mejor, pero la utilización de este indicador supondría la posibilidad de trasladar pacientes y/o UCI a lo largo y ancho del país, algo irreal.) Peor aún, teniendo en cuenta que los datos de contagios y fallecimientos muestran la situación epidemiológica de cada momento con distinto rezago, la ventana de tiempo disponible se acorta hasta un rango variable de entre 4 y 6 semanas hasta entrar en “zona de colisión inminente”, cuando ya no es posible evitar mayores contagios producidos pero todavía no detectados.