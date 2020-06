Dentro de lo que se llama periodismo profesional hay muchos que no lo son. Están en otro juego. Usan el periodismo para otros objetivos. Pero la percepción de la población los pone a todos en la misma bolsa, y eso perjudica a los profesionales. No es lo mismo un panelista que opina sin control de lo que se acaba de enterar y juega a la volea con cualquier tema, que un periodista que talla una planilla excel todas las madrugadas para ir construyendo una nota que publicará en varias semanas; y no podemos comparar un comentarista militante que solo cuestiona a un lado de la grieta y es incapaz de analizar un dato por fuera de su baldosa política, con un periodista que escucha, está abierto a matizar su opinión y entender algo nuevo.