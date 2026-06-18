Londres recibió el Premio Mundial de Ciudades Lee Kuan Yew (REUTERS/Kevin Coombs).

Esta semana viajé a Singapur para la Cumbre Mundial de las Ciudades. Estuve allí porque este año Londres ganó por primera vez el Premio Mundial de Ciudades Lee Kuan Yew, el equivalente urbano al Premio Nobel. Formalmente, la decisión del comité internacional independiente de otorgar este prestigioso galardón a Londres es una prueba del asombroso éxito de nuestras políticas de desarrollo urbano durante la última década. Para los londinenses, sin embargo, confirma una verdad aún más fundamental: una verdad que quienes difunden desinformación sobre nuestra ciudad en internet preferirían que desconociéramos: hoy, la gran capital británica es más grande que nunca.

Con casi diez millones de habitantes y más de 300 idiomas hablados en sus calles, además del inglés, Londres es una metrópolis moderna y multicultural. Este año, la revista Time Out la nombró la mejor ciudad del mundo en cuanto a cultura. Y, viendo lo que nos espera este verano, no es de extrañar. Nuestros estadios y parques acogerán a grandes figuras de la música, desde Bad Bunny y Bruno Mars hasta Ariana Grande y Harry Styles. En las calles de Londres, los visitantes encontrarán una deslumbrante variedad de gastronomía, moda y música, todo ello influenciado por nuestra extraordinaria diversidad. Y en nuestros famosos museos gratuitos, podrán pasar horas contemplando algunas de las mejores obras de arte del mundo.

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Más de dos mil años de historia y una visión de futuro inquebrantable ofrecen a los turistas una experiencia verdaderamente única. Con una destacada selección de universidades de renombre mundial, es también un destino privilegiado para las mentes más brillantes del planeta. Cada año, nuestra ciudad recibe a decenas de miles de estudiantes internacionales, procedentes de países como China, Estados Unidos, India, Pakistán y Argentina. Muchos de ellos eligen quedarse y comenzar su carrera profesional en Londres, conformando un extraordinario grupo de talentos que impulsa nuestra economía a nuevas cotas. Hoy en día, Londres no solo alberga uno de los dos principales centros financieros del mundo, sino que también cuenta con el mayor sector tecnológico de Europa, atrayendo más de 12 mil millones de dólares en inversión desde principios de 2026.

Si quieres cambiar el mundo, Londres es el lugar perfecto para hacerlo. Nuestra ciudad es el hogar ideal para soñadores inquietos, ofreciéndoles una rica experiencia cultural y una calidad de vida inigualable. Desde su inauguración hace cinco años, la moderna Elizabeth Line ha facilitado enormemente los desplazamientos por la ciudad. También hemos transformado zonas como Stratford y King’s Cross, convirtiéndolas en vibrantes centros culturales y comerciales. La peatonalización de la mundialmente famosa Oxford Street este año impulsará aún más la transformación de Londres, convirtiendo la calle principal más emblemática del Reino Unido en un hermoso espacio público para residentes y visitantes.

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Londres está en boga. Por eso resulta aún más extraño que tanta gente en internet se empeñe en desprestigiar nuestra capital. Un estudio revela que los mensajes hostiles en redes sociales que describen a Londres como peligrosa o en decadencia han aumentado entre un 150 y un 200% en los últimos dos años. En plataformas como X, es habitual ver a Londres retratada como una “ciudad en decadencia”, una sociedad distópica donde la delincuencia está fuera de control y la decencia básica prácticamente ha desaparecido.

La realidad, por supuesto, es todo lo contrario. La tasa de homicidios de Londres es la más baja de la historia registrada en términos per cápita (es decir, inferior a la de ciudades como Berlín, Bruselas, Barcelona, Madrid, Milán, París y Roma). Tras una intensa campaña policial, se registraron 14 mil robos de teléfonos móviles menos en Londres el año pasado en comparación con el anterior. Luego de la Conferencia Internacional sobre Robo de Teléfonos Móviles que se llevó a cabo en marzo de este año, ciudades de todo el mundo están aprendiendo de nuestro éxito.

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Por supuesto, aún queda mucho por hacer para que todos se sientan seguros en nuestra ciudad, pero estas estadísticas no mienten. ¿Por qué, entonces, tanta gente insiste en difundir desinformación sobre Londres? Creo que la respuesta reside en los valores que representa nuestra ciudad.

El alcalde de Londres apuntó contra la desinformación sobre la ciudad europea (Imagen Ilustrativa Infobae).

Los londinenses creemos que la diversidad es una fortaleza que debe celebrarse, no una debilidad que deba ocultarse. Nuestra investigación demuestra que muchas de las mentiras que se leen sobre Londres en las redes sociales son impulsadas por actores hostiles que se oponen a nuestros valores, incluidos estados extranjeros. No soportan el éxito de nuestra ciudad porque demuestra que, frente al miedo y la división, la esperanza y la unidad siempre triunfan. Y la desinformación que difunden se ve amplificada por redes coordinadas de bots que utilizan inteligencia artificial para publicar la mayor cantidad de mensajes posible en un intento desesperado por dañar nuestra reputación.

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Esta semana en Singapur, he lanzado una nueva campaña para combatir la información falsa que se difunde en internet sobre Londres. Pero también quería escribir en este espacio para decirles directamente lo que los bots no dirán: en nuestra ciudad diversa y dinámica, siempre habrá un lugar para ustedes. La próxima vez que lean algo negativo sobre Londres en internet, quiero que lo recuerden y que se pregunten por qué alguien querría proyectar una imagen distorsionada de nuestra ciudad. Ya sean turistas curiosos por los castillos, los reyes y el té de la tarde, estudiantes listos para impulsar su carrera, inversores que buscan respaldar la próxima gran oportunidad, o fans del fútbol que quieren ir a un partido de la Premier League para ver a estrellas internacionales como Cristian “Cuti” Romero, recuerden: Londres es una de las megaciudades más seguras del mundo y estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos.