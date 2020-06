En relación a los gametos, no hay datos específicos disponibles y no se ha verificado que espermatozoides, ovocitos y embriones tengan, o no, receptores para COVID-19 (es decir que el virus encuentre la forma de ingresar a los gametos o embriones). A pesar de esto, estiman que la contaminación viral en laboratorio probablemente sea mínima, debido a los protocolos de cuidados sanitarios que diluirían los posibles contaminantes. Por lo tanto, cada paciente deberá recibir toda la información disponible en la consulta médica para luego tomar la decisión de realizar o no el tratamiento, si es posible.