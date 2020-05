El fabuloso y destacado comité de especialistas que asesora al Presidente está integrado solamente por infectólogos y sanitaristas geniales y respetados. Como una de sus integrantes le apuntó a este cronista, ellos no son expertos porque del COVID-19 se sabe poco y nada. Nadie es experto en lo que no se conoce. Y eso sólo debería alentarnos a abrir la discusión a otros científicos y conocedores de otros saberes. ¿No es hora de sumar cardiólogos, por ejemplo, que opinen de su saber sobre si se agravó o no la peor causa de muerte en la Argentina? ¿Tenemos claro que la cuarentena tiene prácticamente cerrada toda medicina que no sea la del virus? Eso, ¿daña? ¿No convendría escuchar a psicólogos y psiquiatras que digan del track emocional que provocan 66 días de encierro? ¿No sería lógico sumar economistas que digan qué desastre productivo provoca la cuarentena, filósofos que alienten a dudar antes que a afirmar por dogma? En otras partes del mundo (Francia, Italia, Israel, etcétera), eso pasa. A lo mejor, la conclusión sea la de los infectólogos. Quizá, muy probablemente habría que escribir, sea otra. Suele suceder que los matices de las mejores ideas nacen de las posiciones diversas. Para eso, hay que escucharlas.