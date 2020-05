Los más moderados creen que, en todo caso, hay peleas de los halcones K (El Instituto Patria y el cristinismo duro) y de las mismas aves de rapiña del bando Cambiemos (Patricia Bullrich, Pichetto y el macrismo químicamente puro) molestos por tanta foto y gesto conjunto del jefe de gobierno local con el Presidente y el gobernador. Alberto, Kicillof y Larreta, dicen ellos mismos, tienen que gobernar. El AMBA, la bomba viral en potencia como dijera un infectólogo, los necesita juntos y coordinados, y ellos no pueden darse el lujo del cabildeo político clásico, propio de los que no son Poder Ejecutivo y buscan un lugar en la escena y, cómo no, en el año electoral 2021. ¿Algunos juegan a las elecciones en medio del coronavirus? Cómo no.