“Acabo de escuchar al juez. Tengo una mezcla de bronca por lo que dijo el juez porque uno termina sin entender. Quizá uno no tiene los argumentos legales, con los conocimientos legales, como para hablar con ellos así de frente. Lo único, es que veo por ahí, dentro de la resolución, que está planteando que el abuelo de mi hija no debe tener ningún contacto con los menores que viven dentro del mismo predio, que son sus nietos y son cinco. A mí me causó horror y voy a resguardar a mi hija y lo voy a hacer. Pero es un horror esto porque él vuelve el lugar que fue escenario de varios de los abusos y es como que reconstruyen el escenario de la situación y ojalá y dios quiera que ninguno de esos niños sufra lo mismo. Muchísimas gracias”. Eso me dice la mamá de una joven violada por 4 años por su ex suegro.