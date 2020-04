El Congreso está cerrado. Diputados ensaya con sus comisiones zooms como los de cumpleaños virtuales y el Senado estas bajo llaves gracias a su presidenta que festeja haber obtenido que le rechacen una acción judicial inventando que un considerando de una sentencia vale más que su resolución. Digresión: La Corte le dijo que no consideró su petición y que (hay que leer el voto del doctor Rosatti) no hay causa sin hecho concreto ni, ¡obvio para un cualquier jurista!, no puede haber pronunciamiento sobre habilitaciones que no existen. CFK celebra. Es como decir “festejemos que perdí el juicio pero el juez dice que soy re buena gente”. En fin, otro tema que no es de estas horas.