La gran creación de Alberdi fue explícita. Las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a un tercero solo están sometidas a Dios y nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe, como dice el articulo 19. Y argumentar que la pandemia justificaría limitar estos derechos no solo supone una excepción que no esta prevista en al Constitución sino que ademas viola otra de sus normas: el artículo 28 clarísimamente nos ampara al establecer que las leyes que reglamenten los principios, garantías y derechos de la Constitución no pueden desnaturalizarlos, algo que debe estructurarse con otras normas clave.