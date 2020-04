“Considerando que el espíritu argentino, que no es de obediencia como el oriental o el escandinavo, evidentemente hubo un alto acatamiento y el resultado que vemos es producto de la toma temprana de la decisión del aislamiento, del uso de máscaras y de la distancia física que si bien no se sabe cuánto se respetó, creo que también influyó”, opinó el especialista, para quien “otro punto clave de cara a lo que viene es proteger a los trabajadores de la salud”. Para él, “se contagiaron muchos médicos no habiendo tantos pacientes”. “Protegerlos es darles el equipo y enseñarle a usarlo, aunque parezca menor, muchos médicos no saben ponerse y sacarse el equipo de protección con el grado de minuciosidad que este virus amerita”.