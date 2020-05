Lo enumeró de esta manera: “Primero, las víctimas de otras patologías, mucho más numerosas de lo que pensamos, y que no se tratan desde hace dos meses. Luego, porque una crisis económica, y la que viene será una de las peores, causa muchas más víctimas que el virus. Y aunque el hecho de no poder cifrarlas les permitirá a todos los que no entienden nada de economía y que no aman esta disciplina, y en Francia son muchos, acusarlo a usted de preferir las ganancias a la salud de nuestros conciudadanos, hay que abrir las puertas y hacerlo sin dudar.”