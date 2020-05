El actual Presidente pareció ocuparla cuando la pandemia le ofreció una suerte política poco común, aprovechada con el aporte del acercamiento entre el Gobierno y la oposición. Sin embargo, aunque el Gobierno vaya acumulando logros, su discurso sigue siendo insuficiente: demasiado concentrado en la figura presidencial, no logra ampliar su ideario. La oposición en su ala dura no tiene propuestas, y se limita a explotar los errores innecesarios del oficialismo; ignora la autocrítica, sin percibir que enfrentar sus errores es lo único que podría devolverle cierta vigencia. Una etapa agoniza y otra no logra consolidarse: la lealtad al pasado pretende impedir el surgimiento de lo nuevo, y es imposible saber cuánto tiempo nos llevará asumirlo. Aun así, fue un hecho valioso detener la curva de crecimiento del virus, lo complicado es vertebrar dicho logro con la desesperación económica de una ciudadanía empobrecida.