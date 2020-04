Desde distintos sectores de la política he escuchado decir que es momento de no cuestionar porque al país no le fue bien haciendo uso de nuestras facultades de oficialismo y oposición en los últimos años. A quienes sostienen esas teorías carentes de toda argumentación fáctica vale la pena recordarles que los dos momentos en donde el oficialismo más se vandalizó robando desde el Estado fueron justamente cuando la oposición era sumamente débil: segunda presidencia de Menem y segunda presidencia de CFK. Nunca en democracia se robó tanto como en esos dos períodos.